Spoleto, nonna Olga De Santis compie cento anni ed è pronta al vaccino

In Umbria ancora un compleanno con cento candeline. Il territorio stavolta è quello di Spoleto e festeggia un’altra centenaria, Olga De Santis. La nonnina abita a Marciano a due passi dalla frazione di Baiano di Spoleto. E' un bel traguardo che l'anziana non ha potuto festeggiare a dovere visto il difficile momento che stiamo attraversando a causa del Covid 19, anche se intorno a lei si sono stretti comunque i parenti più importanti che le hanno confezionato una bella torta sopra la quale sono state sistemate tre candeline che, insieme, hanno composto il numero cento.

“Peccato che la situazione che stiamo vivendo non abbia permesso festeggiamenti adeguati, ma solo la visita dei parenti più stretti”, affermano la nuora Anna e il nipote Fabrizio Bartoloni. Di sicuro, però, la nonnina centenaria gode di ottima salute.

E a dimostrarlo è l’appuntamento che la aspetta nei prossimi giorni e al quale si recherà di persona. “Olga sta benissimo – aggiungono nuora e nipote – se non altro perché non ha avuto bisogno di ricevere il vaccino anti Covid a domicilio, ma si recherà al PalaTenda il prossimo 19 aprile. Decisamente una bella sfida”.

