Perugia, donna si frattura bacino e colonna: operata con tecnica mini invasiva

A Perugia è stato effettuato nei giorni scorsi dall’equipe chirurgica multidisciplinare delle strutture complesse di Ortopedia e Traumatologia, diretta dal professor Auro Caraffa, e di Neurochirurgia, diretta dal dottore Corrado Castrioto, un intervento urgente mini invasivo di alta complessità nei confronti di una donna di 61 anni ricoverata nell’Azienda Ospedaliera. Si è trattato di un intervento chirurgico, eseguito per la prima volta in Umbria, di stabilizzazione spino pelvica con tecnica mini invasiva di alta complessità per il trattamento delle lesioni che erano state riportate dalla signora in seguito a un incidente stradale.

La donna aveva accusato la frattura del bacino e della colonna così l’equipe ha deciso di intervenire in maniera urgente per cercare di restituire stabilità alla paziente e impedire che il danno progredisse con gravi ripercussioni sulla vita della donna. L'equipe chirurgica multidisciplinare ortoneurotraumatologica è stata guidata dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, che è stato assistito dai colleghi Rosario Petruccelli, di Ortopedia e Traumatologia, e Rodolfo Corinaldesi, assistito da Giovanni Ghetti, di Neurochirurgia, sotto la supervisione anestesiologica di Sergio Falconi.

La realizzazione dell’intervento rappresenta un traguardo importante per la ridotta casistica internazionale della tecnica riservata al trattamento di gravi fratture e instabilità lombari e pelviche. Per la sanità umbra si tratta di un importante e prezioso passo in avanti nelle tecniche di intervento chirurgico.

