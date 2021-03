Umbria, scossa di terremoto: magnitudo 2.8. Epicentro a Massa Martana

14 marzo 2021 a

a

a

Una lieve scossa di terremoto si è verificata in Umbria nel pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno infatti registrato un sisma di magnitudo 2.8. L'epicentro è stato individuato a circa cinque chilometri da Massa Martana, in provincia di Perugia, alle ore 17.47. Profondità ad appena sette chilometri, ma ovviamente non ci sono danni di alcun tipo, anche se diversi cittadini hanno avvertito il fenomeno. Due scosse ancora più lievi erano state registrate qualche ora prima, alle 12.47, in provincia Firenze. In questo caso epicentro a Fiorenzuola, magnitudo di due in entrambi i casi.

Terremoto, rapporto ricostruzione: +62% domande presentate e approvate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.