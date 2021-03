Lavora in nero e incassa il reddito di cittadinanza, scoperta dai carabinieri

14 marzo 2021 a

a

a

Ancora un furbetto del reddito di cittadinanza. Una furbetta a dire il vero. E’ stata sorpresa mentre lavorava in nero percependo però proprio il reddito di cittadinanza. A scoprirla sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, in collaborazione con i militari di Gualdo Cattaneo. E' avvenuto nell’ambito dei controlli che vengono effettuati proprio nei confronti di coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza.

Scoperti 78 furbetti del reddito di cittadinanza. C'è chi ha quattro case e chi ha vinto mezzo milione al gioco d'azzardo

I militari al termine delle indagini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto una donna di 35 anni originaria dell’est Europa, ma che è residente nel centro umbro. Per quanto è emerso dalle indagini, la donna, titolare di reddito di cittadinanza a partire dal mese di gennaio, nello stesso periodo, è stata impiegata in nero in un’impresa del luogo. A seguito della verifica le è stata contestata l’indebita percezione della somma complessiva di 1.845 euro, mentre al titolare dell’attività in questione sono state elevate le sanzioni amministrative per un totale di 3.466 euro per l’omessa regolarizzazione della lavoratrice.

Non dichiara di vivere con il compagno per incassare il reddito di cittadinanza: denunciata 43enne

Inutile spiegare che la notizia si è subito diffusa e in molti l’hanno commentata, soprattutto sui social, ovviamente criticando sia la donna che il titolare. I fatti, come detto, si sono verificati nella zona di Gualdo Cattaneo. E' l'ennesimo episodio del genere. Da quando è stato istituito il reddito di cittadinanza, sono stati migliaia e migliaia i furbetti scoperti praticamente in tutta Italia. Incassano l'assegno anche se non ne hanno diritto. Le forze dell'ordine, però, da mesi stanno effettuando controlli molto intensi e sono numerosi i furbetti scoperti e costretti a rendere allo Stato i soldi che hanno percepito per non avendone diritto.

Reddito di cittadinanza, il ministro Andrea Orlando istituisce il comitato scientifico per la valutazione del sussidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.