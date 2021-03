Umbria, in Alto Tevere polemica sulla vaccinazione per gli over 80

14 marzo 2021 a

“Gli anziani che risiedono nel nord della regione Umbria, così come tutti gli altri coetanei del territorio, avrebbero diritto in via prioritaria al vaccino anti Covid, ma in realtà sono i soli per cui ancora oggi è impossibile accedere alle prenotazioni. Ad oggi, mentre negli altri territori gli over 80 continuano a prenotarsi, si assiste qui a un caso clamoroso che sta andando a definire una situazione palesemente discriminatoria, che rischia di far balzare alla cronaca l’Umbria come la regione che nel somministrare vaccini ha suddiviso gli over 80 in anziani di serie A e di serie B”. I consiglieri regionali Bettarelli (Pd) e De Luca (M5S) annunciano un’interrogazione. “È necessario non solo ripristinare urgentemente le prenotazioni per gli over 80 dell’Alta Valle del Tevere – affermano Bettarelli e De Luca – ma capire perché tutto ciò sta avvenendo solo nel distretto Alto Tevere”.

“Stiamo lavorando molto insieme all’Usl Umbria 1 per l’apertura del secondo punto vaccinale, che sarà nella palestra dell’istituto Ippolito Salviani”, ribadisce il sindaco Bacchetta, puntualizzando “l’individuazione di questa soluzione, che l’azienda sanitaria, cui spetta l’ultima parola, ha ritenuto idonea e perfettamente funzionale. I lavori di allestimento dei locali stanno procedendo molto bene e faremo presto un sopralluogo, sperando che quanto prima possa aprire a Città di Castello il secondo punto vaccinale”.

“Da giorni sono iniziati i lavori per adibire la palestra dell’Istituto Ippolito Salviani di Città di Castello a punto vaccinale - osserva il capogruppo della Lega, Giorgio Baglioni - avere un secondo punto vaccinale nel territorio tifernate, è importante per tutto l’Altotevere. Polemizzare con la Usl anche su un tema così delicato, è insensato e fuori luogo”.

