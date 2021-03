Umbria, carabiniere positivo al Covid al supermercato: filmati acquisiti. Negozio costretto a buttare la merce

Francesca Marruco 14 marzo 2021 a

Gli agenti della polizia locale di Città della Pieve hanno acquisito anche le immagini delle telecamere interne del supermercato di Po’ Bandino in cui nelle ore di lunedì mattina, 8 marzo, un carabiniere in isolamento contumaciale per il Covid 19, è stato visto impegnato a fare la spesa. Sembra neanche tanto piccola. Dall'analisi dei filmati emerge infatti che il militare, domiciliato nella zona, ha un bel carrello di acquisti. In altri termini, si è trattiene non poco nell’esercizio commerciale.

Dalle riprese si vede inoltre che una donna lo tiene d’occhio (e non lo ha ripreso col telefono). E’ la stessa con cui il carabiniere ha un battibecco fuori dal negozio prima di andarsene quando lei gli chiede come mai fosse in giro se era positivo. E' sempre lei, conoscente di famiglia, che, nonostante i rapporti, per senso civico, chiama la municipale per segnalare il tutto dopo averlo detto anche ai proprietari del supermercato. Questi ultimi fanno defluire le persone e programmano un’immediata, e dispendiosa, sanificazione dei luoghi del negozio che tra le altre cose implica anche il dover buttare via tutta la merce che era esposta, come la frutta, la verdura, il pane e le torte.

I vigili invece arrivano quando il carabiniere - in servizio a Montepulciano, in provincia di Siena - era già andato via. Ma gli parlano dal telefono della donna che lo ha segnalato. Lui continua a dire che sta bene. Che non ha nulla. Ma era positivo e quindi costretto a restare in isolamento. E fino a due giorni prima pare avesse pure la febbre. Lunedì mattina, prima di fermarsi a fare la spesa, era stato a fare il tampone. Non poteva quindi aver avuto già l’esito negativo, né ritenersi tale.

