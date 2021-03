Perugia, il medico morto per Covid, Brando al 118: "Ricoverate solo i gravi, ma per alcuni pazienti potrebbe di essere tardi"

Francesca Marruco 14 marzo 2021 a

a

a

“Già glielo dico, non ci sono posti, sentendola parlare così non ha dispnea tale.. e noi ricoveriamo solo pazienti dispnoici”. “Eh ma quelli che .. muoio.., il problema però è proprio questo.. c’è una discrepanza, ho capito voi siete in diff.. che ricoverate solo quelli gravi, però poi succede che uno che è in condizioni.. io sono.. gli infettivologi mi dicono che in queste situazioni spesso il quadro poi si complica quindi si rischia di arrivare...”. Sono le 11.20 del 25 ottobre scorso. Stefano Brando, l’amato medico di medicina generale morto il 19 novembre per Covid in ospedale a Perugia, prova - con imbarazzo palpabile ascoltando la sua voce - a rispondere all’ operatore del 118 che, in modo piuttosto spiccio, lo informa dell’assenza di posti. E’ preoccupato per la sua situazione Brando.

Caso del medico deceduto per Covid: chiesto il sequestro delle chat. I legali della famiglia: "Morte annunciata"

Già il giorno prima aveva detto al 118 di essere “debilitato dopo 4 giorni di sintomatologia”. E’ incredulo, e sembrano mancargli le parole per rispondere, quando ascolta quel che sentenzia l’operatore “si lo sappiamo benissimo da soli (che può essere tardi, ndr), ma poiché i posti non ci sono dobbiamo dare priorità a chi ha dispnee importanti e ingravescenti quindi con una saturazione come la sua rimane al proprio domicilio”. Ma il senso delle sue parole è oltremodo chiaro: prova a dirgli che ok, ci sono pochi posti e lo capisce, e si ricoverano solo i più gravi, ma così per qualcuno rischia di essere troppo tardi. Se lo sia stato anche per lui, ricoverato la mattina del 26 ottobre in seguito a una caduta e morto tre settimane dopo in terapia intensiva, lo stabilirà la perizia medico legale in corso anche sulle sue cartelle cliniche. Quella mattina lui aveva telefonato già oltre due ore prima per chiedere una visita dopo quella del giorno prima. “Ho avuto una nottata pessima e i valori, almeno con il mio saturimetro, sono molto più bassi del solito, 92-90. Ieri avevo 96 e i miei normalmente non sono così e ho un forte dolore retrosternale che aumenta col respiro. Ho parlato con un infettivologo e mi ha detto non puoi aspettare, mi dicono di non arrivare a essere grave” aveva spiegato.

Indagine per la morte del medico Brando: sequestro referti on line e cinque telefonate sotto la lente

A Perugia sono i giorni complicati della seconda ondata Covid, le ambulanze macinano chilometri per soccorrere tutti. Brando digita ancora 118 al telefono. All’altro capo c’è l’operatore che taglia corto: “Già le dico, ci sarà da attendere molto perché se le condizioni sono quelle di ieri non viene trasportato in ospedale. Eventualmente andrà su Terni se dovessero esserci le condizioni per un ricovero”. Brando prova a insistere: “Ho capito, però io non sto bene, vorrei rifarla una valutazione perché la mia saturazione mi dà 90-91”. Quattro ore dopo un equipaggio arriva. Mentre sono lì la dottoressa del 118 chiama Brando. “I medici mi danno valori abbastanza in range.. volevo capire la sua richiesta di ambulanza è stata dovuta a una sensazione di peggiorante?”. “Ieri avevo 96 di saturazione, oggi 91, mi sono alzato con una grande spossatezza, non stavo in piedi, poi se devo dire che respiro male, non sono dispnoico, ma qualcosa non va e lo so perché sono un medico”. “Le dico - risponde la dottoressa - posti non ce ne sono, chi arriva aspetta ore in ambulanza, poi se la situazione è seria si affronta tutto, è importante la sua sensazione”. La voce di Brando torna a essere imbarazzata, titubante. “Eh capisco, l’infettivologo mi diceva che sarebbe stato bene fare qualcosa, ma capisco che se la situazione dei posti è questa, se i posti non ci sono, al limite mi organizzo qui da solo, con ossigeno saturimetro”. La dottoressa lo invita a chiamare per qualsiasi peggioramento. “In questo momento - gli dice -, lei è un collega quindi possiamo parlare, ti faccio presente i tempi di attesa e tutto, se la gestione può essere domiciliare, meglio”. “Io collaboro in questo allora via, speriamo bene”, conclude rassegnato Brando. Quattordici ore dopo il 118 lo chiama la moglie. E’ svenuto. A quel punto viene ricoverato. Morirà 24 giorni dopo in ospedale.

Medico morto per Covid, gli avvocati: "Non fu ricoverato in terapia intensiva anche se c'era posto"

