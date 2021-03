Terni, sicurezza nelle scuole ed efficienza energetica: pronti i progetti per 25 istituti cittadini

Maria Luce Schillaci 14 marzo 2021 a

Scuole più sicure da subito. Questo è l’obiettivo del Comune di Terni che ha intenzione di intervenire massivamente su un numero elevato di edifici scolastici per aumentarne innanzitutto la sicurezza, ma anche l’efficienza energetica, nonché migliorare in generale la funzionalità e l’attrattività. In tutto saranno coinvolte 25 scuole ternane.

Per la sicurezza, secondo i progetti degli uffici tecnici preposti, si dovrà intervenire strutturalmente, adeguando gli immobili alle normative antisismiche con le più recenti tecniche costruttive. Per quanto attiene invece l’efficienza energetica, si interverrà con sistemi sia ‘attivi che passivi’ (cappotto termico, infissi di ultima generazione solo per citarne alcuni). I lavori riguarderanno anche una rivisitazione generale della funzionalità degli edifici scolastici, secondo i più recenti indirizzi didattici. L’amministrazione comunale ha assegnato quindi 25 progetti esecutivi ad altrettanti professionisti esterni a seguito di gare ad evidenza pubblica.

Le scuole interessate sono: la materna elementare e la palestra XX Settembre, la media e la palestra Orazio Nucula, la media De Filis, la media Leonardo Da Vinci, la elementare Cianferini, la elementare Valenza, la materna San Michele, la materna San Clemente, la materna ed elementare Vittorio Veneto, ala vecchia, la elementare Campitello, la materna ed elementare Vittorio Veneto, ala nuova, la elementare Oberdan, la materna Nobili, la elementare e media De Amicis vecchia, la elementare San Giovanni, la elementare Battisti, la elementare e media De Amicis nuova, la materna ed elementare Feliciangeli, la elementare Gabelletta, la materna De Sanctis, la palestra Falcone Borsellino, la elementare Marco Di Sarra, la elementare Cesi stazione, la elementare Mazzini e la materna Valenza.

Per effettuare tutti i lavori previsti occorrono 30 milioni di euro ed è dunque ora impegno del Comune trovare le risorse. “Sulla scorta di questa progettazione che nel giro di 6 mesi sarà a disposizione del Comune – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Benedetta Salvati - ed essendo la terza componente della ‘Missione 2’ del piano nazionale proprio “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, con riferimento in particolare all’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici scolastici tra i progetti di sostanza su cui chiedere finanziamenti provenienti dal Recovery fund, da parte del Comune di Terni ho inserito i lavori per le 25 scuole di cui avremo la progettazione esecutiva pronta. Sull’edilizia scolastica cercheremo di intercettare più risorse possibile perché – conclude l’assessore - la sicurezza dei bambini e dei ragazzi è prioritaria rispetto al resto”.

