Narni, vaccini Astrazeneca: solo in sette su settanta si presentano per farsi somministrare le dosi

Chiara Rossi 14 marzo 2021 a

In tutta la giornata di sabato 13 marzo 2021, al centro vaccinale di Narni Scalo, nel comune di Narni, in provincia di Terni, sono stati inoculati soltanto sette vaccini Astrazeneca. Se si considera che a pieno regime in un giorno ne vengono somministrati circa settanta, salta subito agli occhi il problema derivante dall’inoculazione di solo un decimo dei vaccini disponibili.

Molte delle persone che avevano prenotato il vaccino, non si sono presentati, a causa delle notizie uscite negli ultimi giorni, che hanno spinto anche al ritiro in Italia di un lotto di Astrazeneca. “Purtroppo – ha commentato il vicesindaco di Narni, Marco Mercuri – si è verificato una scenario che temevamo, dopo le notizie uscite negli ultimi giorni sui vaccini Astrazeneca. Si è creata una psicosi e molte persone hanno preferito aspettare e non farsi inoculare in questo momento il vaccino. Non ci sono colpe, ma una cosa è certa, arrivare a situazioni del genere è paradossale in un momento in cui si sta spingendo al massimo la campagna vaccinale. Lunedì capiremo come intenderà muoversi l’Usl Umbria 2, riguardo la vicenda”.

Nemmeno domenica si procederà con le vaccinazioni e la speranza è che la settimana prossima la situazione rientri e si torni a regime con le vaccinazioni. Il Comune di Narni stava già pensando all’organizzazione di un nuovo punto vaccinale in centro storico, verosimilmente nel locali della struttura del Beata Lucia, in piazza Galeotto Marzio, e un rallentamento potrebbe spingere ad abbandonare l’idea che invece sarebbe stata preziosa per incrementare la campagna vaccinale. Alla luce soprattutto della notizia che il vaccino Astrazeneca sarebbe stato inoculato anche agli over 65. L’idea era quella di raddoppiare la campagna vaccinale. E Narni avrebbe la capacità di affrontarla grazie anche ad associazioni di volontariato con almeno tre medici come l’Associazione per la Lotta contro il Cancro e la possibilità di aprire un nuovo punto vaccinale.

