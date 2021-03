Foligno, manda all'ospedale in prognosi riservata il rivale in amore

Susanna Minelli 14 marzo 2021 a

a

a

Riduce il rivale in amore in fin di vita. Lite finisce nel sangue con un uomo gravissimo ricoverato in prognosi riservata e l’altro denunciato a piede libero per lesioni gravi. Il fatto è avvenuto in un quartiere della prima periferia di Foligno è divampata una violenta lite in strada tra due uomini. Lite che in pochi minuti è degenerata in botte. Botte che sono finite con lesioni gravissime per uno dei due coinvolti che, una volta intervenuti sul posto Polizia e sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Battista con una profonda ferita alla testa. Subito dopo è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia vista la gravità del caso clinico riscontrato dai medici del presidio ospedaliero folignate, che non hanno potuto far altro che disporre il trasferimento. All’origine della lite, le attenzioni troppo insistenti dello spasimante, rimasto gravemente ferito, nei confronti dell’ex moglie dell’uomo che lo ha picchiato.

Armato di pistola rapina edicola

Intanto sempre gli uomini del commissariato proseguono le indagini sulla rapina con la pistola messa a segno venerdì 12 marzo ina edicola di Prato Smeraldo. Gli agenti di polizia, coordinati dal vice questore aggiunto Bruno Antonini, stanno acquisendo di ora in ora nuovi elementi per cercare di risalire all'identità del rapinatore e del suo complice. Sì, perché secondo quanto riferito da alcuni testimoni che intorno alle 16.30 di venerdì (orario in cui è avvenuta la rapina) si trovavano nella zona di via Mameli, sono stati visti due uomini in atteggiamenti sospetti. Il profilo di uno dei due combacerebbe con l'identikit fornito dall'edicolante che ha subito la rapina. Non solo.

Scippata anziana appena uscita di casa L'uomo che materialmente ha messo a segno la rapina somiglierebbe con l'identikit dello scippatore che da più di un mese sta terrorizzando le anziane di Foligno. Nelle prossime ore, par di capire, sono attese novità.

Caccia allo scippatore seriale delle donne

