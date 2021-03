Serie A, Cosmi rivendica il diritto alla blasfemia: "Sino a prova contraria siamo in un Paese laico"

La dichiarazione del tecnico perugino: "Vorrei anche discutere la norma, ma poi arrivano le associazioni clericali"

13 marzo 2021 a

a

a

Serse Cosmi nel post partita della sfida che il suo Crotone ha perso in casa della Lazio per 3-2, è tornato sulla squalifica che lo ha costretto a seguire la partita dalla tribuna. Una sorta di appello contro la squalifica per bestemmia.

Caicedo ancora decisivo. La Lazio batte il Crotone 3-2

"Il fatto che nemmeno quando si rientra nel tuo spogliatoio non ci si possa lasciare andare, per così dire, implica che la situazione sta sfuggendo di mano secondo me. Spero si possa prendere in considerazione eventuali modifiche a questo genere di normativa, in merito al concetto di blasfemia, nella maniera giusta. Fino a prova contraria penso di vivere in un Paese laico. Ci sarebbe da disquisire anche sul contenuto della norma stessa, ma non lo voglio fare per non far entrare in mezzo associazioni clericali. O modificano le norme o le persone che stanno vicino agli spogliatoi" ha detto l'allenatore perugino che è tornato ad allenare in Serie A quasi nove anni dopo l'ultima volta. Chiamato a subentrare sulla panchina del Crotone, ultimo in classifica al momento del suo arrivo, Cosmi ha sin qui disputato tre partite: le due sconfitte con Atalanta e Lazio più la vittoria con il Torino. Proprio successivamente alla sfida con i granata il tecnico ex Perugia era stato fermato dal giudice sportivo per aver "proferito un'espressione blasfema" all'intervallo del match col Torino, rilevata da un collaboratore della Procura federale.

https://fb.watch/4cG1E0g8Ag/ ​

Costretto a seguire la successiva sfida con la Lazio in tribuna, Cosmi si è poi presentato nel post partita per analizzare la sconfitta. Che non gli è andata giù in considerazione anche della possibilità di non riuscire a intervenire con delle indicazioni celere durante i momenti clou della partita. Come poco prima del gol decisivo della Lazio: voleva fare dei cambi e chissà, magari la partita sarebbe andata nel finale in tutt'altra direzione.

Serse Cosmi torna ad allenare in Serie A dopo otto anni: è il nuovo tecnico del Crotone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.