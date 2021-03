Foligno, lavori sulla Valdichienti: strada chiusa durante la notte

13 marzo 2021 a

Nelle notti della prossima settimana è in programma la chiusura della strada statale 77 della Valdichienti tra Foligno e la frazione di Colfiorito. Sono infatti previsti lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti all'interno delle gallerie. Interventi che si terranno dalla notte di martedì 16 marzo a quella di venerdì 19. Per consentire lo svolgimento delle attività delle squdre di lavoro, il tratto compreso proprio tra Foligno e Colfiorito sarà chiuso in direzione Civitanova Marche.

Avverrà durante le ore notturne a partire dalle 21.30 e fino alle 6 del giorno successivo. Un programma per tutte e quattro le giornate dell'intervento. Il traffico, naturalmente, sarà deviato sul vecchio tracciato della strada statale con indicazioni che verranno sistemate sul posto. Anas, società del gruppo Fs italiane, attraverso un comunicato ufficiale, ricorda che quando si guida occorre osservare il massimo della sicurezza. “No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri”, è uno dei principi che viene ribadito. Per conoscere l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è possibile consultare su tutti gli smartphone e i tablet l’applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store che quindi consente di osservare anche l'andamento dei lavori sulla Valdichienti. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Se il programma sarà osservato, l'intervento di manutenzione sarà concluso alla fine della prossima settimana e quindi anche durante le ore notturne sarà ripristinato il normale utilizzo dell'asse viario. Tra l'altro va considerato che a causa delle restrizioni per via della pandemia causata dal Covid 19 e del conseguente coprifuoco, il traffico sulla Valdichienti sarà ovviamente nettamente inferiore rispetto a quello del solito e quindi i disagi questa volta riguarderanno un numero di automobilisti senza dubbio molto limitato rispetto al solito.

