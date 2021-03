Perugia, assalto al bar Sant'Anna. Bottino di duecento euro

Francesca Marruco 13 marzo 2021 a

A Perugia spaccata al bar della stazione di Sant’Anna nel corso della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 marzo. “L’allarme - come spiega la titolare Catia - è scattato verso mezzanotte e quaranta. Alla faccia del coprifuoco. I delinquenti circolano impuniti. I ladri hanno sfondato il vetro della porta e, anche se si sono feriti, sono riusciti a entrare e hanno aperto e toccato di tutto. Purtroppo hanno imbrattato molti cassetti, ripiani, ho impiegato parecchio per ripulire tutto. Poi, di questi tempi, si immagini”.

Per fortuna, e con lungimiranza, i titolari avevano messo sotto chiave sia i tabacchi che i valori così almeno quelli i ladri non li hanno potuti prendere. Ma hanno portato via tutto il fondo cassa. “C’erano circa 200 euro in monetine - spiega la titolare - proprio ieri avevo cambiato 150 euro”. E sull’assalto, la proprietaria spiega: “Dopo la chiusura della stazione le tre telecamere dell’immobile sono state disattivate, mentre i ladri si sono ben guardati dal passare davanti a quelle della Rai o del parcheggio. Ce ne sono molte ma chi ha colpito sapeva come muoversi per non farsi vedere".



"Purtroppo la situazione è quella che è - continua - Noi capiamo tutto, ma sinceramente chiediamo di avere almeno una telecamera che possa fare da deterrente. Qui ormai siamo rimasti solo noi, non ci sono altri commercianti”. Danni su danni: “Ho appena ricevuto il preventivo del vetraio e del falegname”.

