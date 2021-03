Città della Pieve, carabiniere positivo e in isolamento trovato a fare la spesa: multato dalla municipale

Francesca Marruco 13 marzo 2021 a

A riconoscerlo tra gli scaffali del supermercato, mentre cercava la merce da comprare, è stata una sua amica. Del resto solo una persona che lo conosceva e che quindi evidentemente sapeva che quel militare, un carabiniere in servizio nel senese, non avrebbe dovuto essere in un supermercato a fare normalmente la spesa, ma a casa sua in isolamento, a Po’ Bandino, perché risultato positivo al Coronavirus. E allora è successo che vedendolo, la donna non ci ha pensato due volte a segnalare la cosa agli addetti del negozio che hanno chiamato gli agenti della polizia municipale.

Agli agenti il compito di controllare se davvero la situazione era quella. E, a quanto emerge, era proprio così: quel carabiniere, anche se asintomatico nel giorno in cui è stato trovato nell'esercizio commerciale, era ancora positivo e per questo aveva il divieto assoluto di uscire di casa.

Proprio quel giorno però - l’episodio si è verificato all’inizio della settimana - era uscito di casa per fare un tampone a Panicale, come gli avevano prescritto le autorità sanitarie. E poi, sulla via del ritorno, si è fermato a fare la spesa a Po’ Bandino, non considerando forse i pericoli a cui esponeva tutti i presenti nel supermercato. E insomma, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Città della Pieve. Gli stessi agenti, una volta espletati i dovuti accertamenti, hanno provveduto a notificare la multa all'esponente dell'Arma dei carabinieri. Ma non è finita qui, sono infatti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, altre possibili iniziative. altre iniziative dell’Autorità giudiziaria, oltre alla denuncia per il fatto di essere fuori dalla sua abitazione pur essendo in isolamento perché positivo al Coronavirus. Dopo l'episodio, Il supermercato è stato chiuso, sanificato e poi riaperto al pubblico, solo una volta ripristinate le condizioni di sicurezza. Di certo non uno scherzo, neanche quanto ad aggravio di costi per i titolari dell'esercizio commerciale.

