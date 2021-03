Foligno, armato di pistola rapina edicola

Susanna Minelli 13 marzo 2021 a

Indagini a tutto campo a Foligno per risalire all'autore della rapina di venerdì 12 marzo. Un uomo armato di pistola ha messo a segno una rapina ai danni dell'edicolante di via Mameli a Prato Smeraldo. L'uomo con il volto travisato ha minacciato la titolare dell'edicola del quartiere con una pistola per farsi consegnare la cassa contenente l'incasso, circa 300 euro.

Rapinata coppia di anziani, rubati soldi e preziosi. Caccia alla banda Per la donna, un'anziana molto conosciuta nel quartiere, tantissimo spavento tanto che sarebbe stato necessario l'arrivo dei sanitari del 118 poiché avrebbe accusato un malore dovuto alla paura. Il rapinatore, in ogni caso, non avrebbe usato violenza fisica contro di lei. L'uomo, da quello che è stato possibile ricostruire dagli uomini del commissariato di polizia di Foligno intervenuti sul posto e coordinati dal vicequestore aggiunto Bruno Antonini, è un giovane. Secondo quanto emerso, poco dopo, il rapinatore sarebbe stato visto abbandonare la cassa ormai svuotata dal contenuto in strada. Con lui molto probabilmente un complice. Questa eventualità, tratta dalla testimonianza di un passante, è tuttora al vaglio degli investigatori. Ancora incerta anche la tipologia di pistola usata, ovvero se si sia trattato di una pistola vera o di una giocattolo. Un fatto che ancora una volta riporta l'attenzione sul tema caldo di queste settimane: ovvero quello della sicurezza. Solo la settimana scorsa di sono verificate due rapine in casa ai danni di due nuclei familiari composti da anziani ed è più di un mese ormai che la città è sotto lo scacco di uno scippatore che ha derubato ben sei donne lungo le vie di Foligno. Gli ultimi due episodi risalgono a martedì 9 marzo e mercoledì 10.

Gli investigatori, riguardo la rapina di Prato Smeraldo, non escludono nessuna pista: persino quella che l'uomo che ha rapinato l'edicolante sia lo stesso autore degli scippi avvenuti in città nelle ultime settimane e sul quale le forze dell'ordine stanno indagando a tutto campo.

