Foligno il ventriloquo Nicola Pesaresi racconta le fiabe su YouTube

“Ogni volta che fai sorridere un bambino, salvi il mondo intero”. E’ questo il motto di Nicola Pesaresi, ventriloquo di Foligno noto in Umbria e in tutta Italia per aver partecipato a varie trasmissioni televisive. In questo periodo di stop forzato agli spettacoli dal vivo causato dalla pandemia ha deciso di raccontare ai bambini, attraverso dei video pubblicati sul suo canale Youtube, le fiabe e le favole più conosciute, da Biancaneve a Cenerentola, insieme alla sua immancabile compagna di avventure, la scimmia Isotta.

“Ho deciso di far valere il mio ruolo d’intrattenitore perché in questo periodo storico lavorare con e per i bambini è una delle mie più grandi mancanze – spiega Pesaresi - Loro sono quelli che stanno soffrendo di più perché stanno sempre chiusi in casa e per questo non si stancano, dormono male, sono confusi e un po’ abbandonati a loro stessi. Da qui mi è venuta questa idea di raccontare con Isotta, a modo nostro, queste storie. Sono convinto che quando si potrà ripartire, bisognerà farlo proprio dal mondo dei bambini e se riesco a far sorridere almeno dieci bambini tra i 500 che guardano i miei video, per me è una vittoria”.

Le difficoltà di questo anno sono state molte per il settore, ma il ventriloquo non è mai arreso: “Il settore degli spettacoli è stato quello più colpito insieme al turismo – dice Pesaresi – Io non mi lamento perché, tra video, videomessaggi di auguri e nuove collaborazioni con aziende che mi hanno chiesto di creare delle storie per loro, ho sempre fatto qualcosa. Il settore, però, è stato devastato dalla pandemia e tra tutto non arrivo a un ventesimo di quello che facevo prima con gli spettacoli”. Lo sguardo è rivolto al futuro, quando i teatri potranno riaprire e si potrà anche tornare a far festa all’aperto: “C’è un’esigenza di tornare alla normalità e di avere un contatto diretto con i bambini – continua il ventriloquo folignate – La speranza è che per l’estate la situazione possa migliorare. Io e Andrea Paris insieme? Io e lui collaboriamo da una vita. Mercoledì eravamo insieme a Franco Chianelli per il lancio dell’iniziativa delle uova di Pasqua. Sono contentissimo di quello che è riuscito a fare in tv”.

