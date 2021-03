Tre perugini morti nel disastro aereo, condannati gestori dell'aviosuperficie e funzionari Enac

Francesca Marruco 13 marzo 2021 a

Dopo 14 anni dal disastro aereo di Castiadas che costò la vita a Paolo Marcagnani, alla moglie Sonia Baccianella e alla loro amica Roberta Stanzione è arrivata la condanna di tutti e cinque gli imputati anche se “con concorso di colpa di Paolo Marcagnani nella percentuale del 50%”. Quella maledetta mattina del 30 agosto del 2007, i tre perugini decollarono a bordo del Rockwell Commander AC 114B dall’aeroporto di Foligno. Marcagnani, pilota esperto di lungo corso, teneva lì il suo velivolo. La loro destinazione era l’aviosuperficie “Antica Sardegna” a Castiadas. Ma l’aereo non arrivò mai sulla pista di atterraggio. Infatti prima si schiantò contro la scarpata della statale che correva parallela all’aviosuperficie, per poi finire in un canale di drenaggio dell’acqua, dove prese fuoco. I tre morirono sul colpo: due di loro carbonizzati nel velivolo e la terza sbalzata fuori dalla carlinga. Le indagini puntarono subito sulla gestione dell’aviosuperficie e sulle concessioni. E ieri, dopo 14 lunghissimi anni, è arrivata la sentenza di primo grado.

In particolare, il collegio dei giudici di Cagliari ieri ha condannato Efisio Contini, titolare dell’aviosuperficie alla pena di 5 anni di reclusione, Paolo Contini, gestore della stessa area, a 4 anni e mezzo. I due ispettori aeroportuali di Enac Rita Macis e Marco Veloce a 3 anni e mezzo di reclusione, mentre l’allora direttore dell’Enac di Cagliari, Francesco Persico a tre anni di reclusione. Per tutti anche l’interdizione dai pubblici uffici. Alle parti civili, rappresentate dagli avvocati perugini, Giuseppe Innamorati, Alfredo Lovelli e Sabina Orzella, è stata riconosciuta una provvisionale di 50 mila euro. In particolare, Efisio e Paolo Contini sono accusati di aver gestito un’aviosuperficie “assolutamente non idonea all’effettuazione di manovre di approdo e decollo in condizioni di sicurezza”. Questo, nello specifico, perché, come ricostruito nel capo di imputazione, l’aviosuperficie era inadeguata. “Le caratteristiche dichiarate dal gestore e utilizzate dal pilota per la pianificazione del volo, non corrispondevano alle reali condizioni di impiego e non erano idonee alle operazioni di volo, per carenze afferenti alle caratteristiche fisico- geometriche, per l’inesistenza di spazio circostante libero da ostacoli per effettuare le manovre in sicurezza”.

Persico, Macis e Veloce erano accusati di “aver omesso di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e intervento. In particolare dopo l’ispezione del 20.04.2006 pur disponendo di tutti gli elementi per rilevare le effettive condizioni della pista e la sua assoluta inidoneità all’uso, omettevano di assumere le determinazioni necessarie a limitarne, sospende o farne cessare la gestione e l’uso, in presenza delle carenze esistenti, con le aggravanti dell’avere agito nonostante la previsione dell’evento e con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione e servizio”.

