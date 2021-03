Covid in Umbria, in 500 rinunciano al vaccino AstraZeneca: è il 20% dei prenotati in un giorno

Francesca Marruco e Alessandro Antonini 13 marzo 2021 a

E’ psicosi. Ieri, venerdì 12 marzo, in Umbria 500 persone che avrebbero potuto ricevere la loro prima dose di vaccino AstraZeneca non si sono presentate nei punti di somministrazione. E in tutto nel cuore verde si sarebbero dovuti vaccinare con AstraZeneca in 2.500. Il 20% ha preferito rinunciare. Eccolo l’effetto boomerang dopo il ritiro delle dosi appartenenti al lotto ABV2856. In Umbria di quella partita sono state somministrate 3.700 dosi circa, la quasi totalità del lotto. Quando i carabinieri del Nas del comandante, Giuseppe Schienalunga, giovedì sono andati a ritirare le dosi, ne erano rimaste circa 120. Tra le persone che hanno ricevuto quel dosi di quel lotto c’è stata una poliziotta ricoverata in Neurologia all’ospedale di Perugia per sospetto ictus. Il dg, Marcello Giannico, spiega che “la donna, dopo una risonanza magnetica negativa, verrà dimessa in giornata”.

Sempre nella polizia si registra un altro caso: di un agente che dopo la somministrazione ha accusato persistente formicolio a braccia e gambe. Il medico gli ha consigliato di fare un ecodoppler. Sembra che qualche medico di base stia consigliando di prendere la cardioaspirina in concomitanza del vaccino. Ma non c’è alcuna indicazione ufficiale in tal senso. La Regione intanto esclude che siano avvenute reazioni avverse gravi in Umbria. Il commissario all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, in una nota ha specificato: “Ad oggi, come evidenziato nel comunicato AIfa dell’11 marzo 2021, non sussiste nessun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi verificatisi nel territorio nazionale. Il numero di episodi trombo-embolici segnalato nella Comunità europea, su 5.000.000 di pazienti vaccinati con il vaccino AstraZeneca è, al 10 di marzo, di 30 casi, pari allo 0,0006% della popolazione vaccinata.

Questa percentuale non è superiore a quella che si riscontra normalmente nella popolazione non vaccinata”. “Si fa presente – spiega il commissario - che il ritiro di un lotto non costituisce un’inibizione assoluta all’intera produzione di vaccini AstraZeneca e, pertanto non risulta alcuna condizione tale da modificare le caratteristiche di sicurezza di questa tipologia di vaccino che può quindi continuare ad essere somministrato alle categorie per cui è indicato”.

