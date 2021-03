Covid in Umbria, prima dose di vaccino a domicilio per 3.436 anziani

12 marzo 2021 a

a

a

Covid, in Umbria già somministrata la prima dose di vaccino a domicilio a 3.436 ultra ottantenni fragili. La somministrazione agli anziani è stata eseguita dai medici di medicina generale; ad renderlo noto è stato l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

Contagi e decessi ancora in crescita: tasso di positività al 7,25%. Il bollettino di oggi

“E’ stata conclusa la prima fase di vaccinazione per questa fascia della popolazione e con le dosi disponibili sono stati vaccinati con la prima dose, 1.778 nell’Usl Umbria 1 e 1.648 nell’Usl Umbria 2. Si tratta di soggetti che hanno superato gli 80 anni e che per problematiche di salute non potevano raggiungere i punti vaccinali”, ha spiegato l'assessore. “Questo risultato, che ci permette di proteggere i cittadini fragili che hanno superato gli 80 anni è stato raggiunto grazie all’accordo con i medici di medicina generale, che vogliamo ancora una volta ringraziare, per l’impegno e la grande professionalità che stanno dimostrando in questi mesi difficili in cui il loro ruolo di cura diventa ancora più prezioso”, ha concluso l'ex sottosegretario del governo Conte I.

Iss: "Sedici regioni con indice Rt superiore a 1. Ridurre ancora le interazioni sociali"

In Umbria, intanto, per la seconda settimana consecutiva resta la zona arancione, dopo le tre settimane di zona rossa istituite nella provincia di Perugia e in alcuni Comuni del ternano. Il bollettino di oggi, venerdì 12 marzo, vede 219 nuovi casi di contagio e altri 7 morti. In Italia, invece, continua la crescita di casi e di decessi. Una situazione per la quale l'Iss ha rilevato come "abbiamo avuto un cambiamento qualitativo nell’epidemia. Perché, evidentemente, la circolazione di varianti a più elevata trasmissibilità determina un’accelerazione della velocità di circolazione del virus. E quindi questo deve corrispondere, per forza, all’implementazione di interventi rapidi tempestivi ed efficaci". E' stata inoltre evidenziata una "crescita dei casi in tutte le fasce d’età, ma ragazzini sopra i 10 anni hanno un’incidenza che aumenta".

Bollettino del 12 marzo: in Umbria 219 nuovi positivi e 7 morti. In calo ricoveri e isolamenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.