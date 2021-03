Pian d'Assino, nuovi lavori da lunedì 15 marzo al 2 aprile: disagi sulla variante fino a Gubbio

12 marzo 2021 a

Lunedì 15 marzo riapre il cantiere lungo la variante alla strada statale 219 Pian d'Assino per effettuare i lavori di manutenzione programmata. Il rifacimento del fondo stradale interesserà solo il tratto di raccordo tra la rotatoria della Contessa e lo svincolo Gubbio Nord: saranno pertanto chiusi fino al 2 aprile l’ingresso e l’uscita Gubbio Nord, mentre rimarrà percorribile in entrambi i sensi di marcia l’intero tracciato della variante da Mocaiana a Branca.

Proseguirà così il lavoro per rifare tutta la pavimentazione, adeguare segnaletica orizzontale e verticale e quant’altro si renderà necessario per eliminare buche e avvallamenti lungo una strada che, nata per snellire il traffico cittadino, si ritrova oggi ad essere una delle vie di comunicazioni più importanti dal sud (E-45) e da est verso le Marche, l’Emilia Romagna, più in generale verso il nord.

Tali lavori, però, su richiesta esplicita dell’amministrazione comunale, partiranno dall’uscita della Contessa in direzione Fano verso Padule, e non in senso opposto come inizialmente previsto, così da non sovrapporsi in alcun modo con le operazioni di sostituzione della condotta idrica di Umbra Acque. La seconda fase dei lavori, che riguarderà il risanamento profondo della strada statale 219 tra lo svincolo Gubbio Nord e l’uscita San Marco, è invece prevista a partire dal 6 aprile prossimo, salvo variazioni dovute all'andamento meteo.

