Covid, un anno fa la morte di Ivano Pescari: prima vittima del virus in Umbria

Covid, primo anniversario della morte di Ivano Pescari, prima vittima in Umbria del virus. Sembra ieri e invece è già trascorso un anno dalla morte di Pescari, artista di Città di Castello. Era il 12 marzo del 2020 e nella rianimazione dell’ospedale tifernate cessava di vivere Giuseppe (per tutti Ivano) Pescari. Da quella data a oggi più di 150 famiglie tifernati hanno perso i loro cari. Un dolore immenso, reso straziante dal fatto che il trapasso è avvenuto senza il conforto dei propri cari. La morte di Ivano Pescari ha segnato l’intera comunità.

Ivano Pescari era molto conosciuto e stimato da tutti. Patrimonio unico per la propria famiglia - la moglie Valerina e i due figli Samantha e Simone - ed i nipoti, è stato la colonna sonora della collettività tifernate per oltre 45 anni con la sua musica, le sue orchestre, la sua fisarmonica e anche perché ha interrotto la tradizionale tutta locale dei veglioni rionali, perché dopo la serata del 22 febbraio con il veglione rionale “de quelli del de la del Ponte” e le note di festa della Ivano Pescari band tutto si è fermato.

Però come promesso dal figlio Simone, che ha ereditato dal padre l’amore per la musica e il canto, è stata mantenuta l’orchestra in suo ricordo e sempre suo onore ha composto il brano “Vivrai con me” che è un pezzo d’amore verso il padre, ma anche un brano di valore universale per chi ama la musica. Ha emozionato il pubblico quando è stata cantata in anteprima sotto la scalinata della cattedrale in piazza Gabriotti nel settembre scorso. La famiglia per domenica alle 10 a poco più di un anno dalla sua comparsa farà celebrare una messa in suffragio e ricordo nella chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Cristo a Cerbara.

