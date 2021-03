Cinema, scelti i film in concorso al Festival di Spello e dei borghi umbri

12 marzo 2021 a

Il Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema" ideato da Donatella Cocchini e dal regista e direttore artistico Fabrizio Cattani si prepara alla decima edizione che si terrà dall’11 al 20 giugno. Dopo aver annunciato l’omaggio a Leonardo Sciascia, l’introduzione di due nuove giurie e la collaborazione con "Meno di Trenta" che vedrà la premiazione di giovani professionisti under 30, ora tocca alla presentazione dei film italiani e internazionali in concorso.

Undici le pellicole made in Italy che verranno proiettate al Teatro Subasio di Spello nei giorni della manifestazione e che concorreranno all’assegnazione dei premi della decima edizione. Si tratta di: "Abbi fede" di Giorgio Pasotti, "Assandira" di Salvatore Mereu, "I predatori" di Pietro Castellitto, "Il grande passo" di Antonio Padovan, "La guerra di Cam" di Laura Muscardin, "Non odiare" di Mauro Mancini, "Quasi Natale" di Francesco Lagi, "Regina" di Alessandro Grande, "Rosa pietra stella" di Marcello Sannino, "Spaccapietre" di Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio e "Sul più bello" di Alice Filippi. Ad essere premiati, come di consueto, saranno i professionisti del dietro le quinte che saranno sottoposti al vaglio di una giuria composta da 11 colleghi, ossia: Livia Barbieri, Luca Bellano, Lavinia Burcheri, Andrea Cavalletto, Francesco Cerasi, Dalia Colli, Daria D’Antonio, Paola Freddi, Alberta Giuliani e Luca Servino.

Tredici le categorie in concorso: sceneggiatura, fotografia, scenografia, costumi, musiche, montaggio, fonico di presa diretta, montaggio del suono, effetti speciali, trucco, acconciatura, creatore di suoni ed organizzatore. Previsti, poi, due ulteriori riconoscimenti: quello assegnato come da tradizione da cinemaitaliano.info e, novità di questo 2021, quello che verrà consegnato dalla stampa umbra, chiamata a decretare la migliore pellicola italiana in concorso. Sette i film internazionali: "Gauguin" di Edouard Deluc, "In viaggio verso un sogno" di Tyler Nilson, "Imprevisti digitali" di Benoît Delépine, Gustave Kervern, "Undine - Un amore per sempre" di Christian Petzold, "Roubaix une lumiere" di Arnaud Desplechin, "Corpus Christi" di Jan Komasa e "Non conosci Papicha" di Mounia Meddour Gens.

