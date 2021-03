Covid in Umbria, 219 nuovi positivi e 7 morti nel bollettino del 12 marzo. In calo ricoveri e isolamenti

Ale. Ant. 12 marzo 2021 a

Sono 219 i casi positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, sette i decessi, che arrivano a quota 1137. E' il report del bollettino del 12 marzo. I nuovi guariti sono 448, Gli attualmente positivi calano di 236 in un giorno solo e in tutto scendono a 6.361. i ricoveri sono 482 (-5) di cui 79 in terapia intensiva (-1). In isolamento in tutto ci sono 8453 umbri (-158). I tamponi molecolari effettuati nell'ultimo giorno monitorato sono stati 3.816, gli antigenici 2.714. Il tasso di positività sui molecolari è del 5,7%, sul totale di antigenici e dei molecolari insieme tocca il 3,3%. L'indice di letalità si conferma al 2,39.

Arrivate in Umbria le 44 nuove terapie intensive ma non i 496 operatori del bando Prociv

In una settimana (dal 5 all'11 marzo) a fronte di 1.314 nuovi casi i guariti sono stati 2336. Gli attualmente positivi sono calati di 1.064 unità. I morti purtroppo sono a quota 42 in sette giorni. Il saldo dei ricoveri è di -26 nello stessa forbice temporale. Si allenta dunque progressivamente la pressione sugli ospedali. In calo anche le rianimazioni, anche se con numeri che non fanno pensare a una vera inversione di tendenza: -3.

Umbria, Tesei sfida il lockdown: "Ho chiesto al Cts di poter riaprire i negozi il sabato pomeriggio"

L'indice di letalità dal 5 alll'1 marzo è passato dal 2,37 al 2,39, restando comunque al di sotto del 3,2 di media nazionale. Si tratta di un valore standardizzato che tiene anche in conto le fasce di popolazione suddivise per età. Sul fronte mortalità (numero dei decessi per popolazione ) in Umbria secondo Altems si è registrato un aumento - oltre la media nazionale - nell'ultima settimana di gennaio e nella prima metà di febbraio, arrivando quasi a traguardare la quota media nazionale del marzo-aprile 202.0 La città di Perugia, monitorata dal Ministero della Salute con cadenza settimanale, nello stesso Periodo è la città con il maggiore aumento dei morti rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Procede a singhiozzo il piano vaccini in Umbria: il punto di Torgiano resta chiuso martedì mattina

