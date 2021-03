Terni, atti vandalici. Carrello della spesa contro un portone, distrutta una vetrata in via Gramsci

12 marzo 2021 a

a

a

Un nuovo atto vandalico in centro è stato registrato nella serata di mercoledì 10 marzo 2021 in via Gramsci, nella zona vicina allo Staino, a Terni. Alcuni ragazzini, con un carrello della spesa, hanno sfondato la vetrata del portone di un palazzo, che è andata in frantumi.

Video su questo argomento Ragazzini vandali entrano a Villa Palma e filmano gli atti teppistici - Guarda il video

Dalle prime testimonianze è emerso come il gruppetto di giovanissimi, poco prima dell’ora di cena, stesse giocando con il carrello della spesa, inizialmente lanciandolo contro il muro. La cosa ancora più grave è che, ad un certo punto, alcuni di loro si siano “accomodati” all'interno del carrello stesso, con gli amici che hanno iniziato a spingerli. Evidentemente il carrello è sfuggito di mano a chi spingeva e, d’improvviso, è andando a sbattere contro la vetrata del portone, infrangendola. I ragazzini, probabilmente rendendosi conto di averla fatta grossa, anche perché il danno arrecato non è di poco conto, in termini economici, hanno pensato bene di fuggire, facendo perdere le loro tracce.

Atti vandalici nella sede dell'Inail di via Turati, gettati escrementi negli ambulatori

Ora saranno i carabinieri, intervenuti sul luogo dell'accaduto, a dover fare chiarezza sui fatti e a risalire agli autori della bravata della quale ora saranno chiamati a rispondere, anche sotto forma di risarcimento economico. Nella zona, tra l’altro, ci sono diverse attività. Non è il primo commerciali con impianti di videosorveglianza e non sarà quindi particolarmente difficile risalire all’identità dei responsabili. Alcuni residenti hanno sottolineato che non è la prima volta che gruppetti di ragazzini vanno in giro nella zona a fare scherzi delle cui conseguenze non si rendono conto, creano danni seri e mettendo in pericolo la loro stessa incolumità. Basti pensare a cosa sarebbe potuto succedere qualora una scheggia di vetro fosse schizzata addosso a qualcuno dei ragazzini all’interno del carrello. Nella giornata di giovedì 11 marzo 2021 sono stati rimossi i vetri e affisso cartelli e un nastro bianco e rosso per delineare il pericolo. Un episodio simile si era verificato qualche giorno fa in via Sant'Alò. Anche in quel caso ad essere danneggiato pesantemente era stato un portone.

Spaccata in due panchina in piazza della Repubblica: vandali o incidente?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.