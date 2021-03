Covid in Umbria, Nas sequestra dosi vaccino AstraZeneca, la Regione ne sospende la somministrazione

11 marzo 2021 a

I carabinieri del Nas hanno proceduto anche in Umbria al sequestro delle dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, in seguito ad alcune morti sospette e ad altre segnalazioni in Europa. A confermare il sequestro anche in Umbria è stato, nel tardo pomeriggio di ieri, il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo.

“Ci siamo immediatamente attivati per inibire la somministrazione di quel lotto in tutti i punti vaccinali”, si è limitato a puntualizzare. La comunicazione del divieto di utilizzo del lotto ABV2856 era arrivata alla Regione alle 13.26. Alle 14.10 la comunicazione era già stata diffusa ovunque. “La Regione - ha puntualizzato in una nota stampa l’assessore alla sanità, Luca Coletto - ha subito dato mandato di bloccare l’utilizzo del vaccino e di trattenere le dosi non utilizzate del lotto in questione”.

"Si è presa la decisione di ritirare un lotto di AstraZeneca in via cautelare, al fine di avviare ulteriori indagini ed esami. La misura cautelativa consente di ispezionare nel dettaglio il lotto stesso, fare esami sulla qualità del prodotto e verificare le circostanze - ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini - Al tempo stesso - ha aggiunto - i dati che sono pervenuti proprio oggi pomeriggio dall’Agenzia europea del farmaco su tutti i dati di tutti i Paesi sono invece rassicuranti"

