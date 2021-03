Terni, maltrattamenti e botte alla moglie: medico di 66 anni rinviato a giudizio

10 marzo 2021 a

Un medico ternano di 66 anni è stato rinviato a giudizio per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’udienza è stata celebrata mercoledì 10 marzo 2021 davanti al gup del tribunale di Terni, Barbara Di Giovannantonio, che ha ritenuto il quadro accusatorio tale da disporre lo svolgimento del processo. La vicenda è venuta alla luce a seguito delle denunce della moglie del medico, la quale ha raccontato una lunga serie di episodi, alcuni dei quali anche molto datati. L'uomo è infatti accusato di aver messo in atto le condotte, finite all'attenzione della procura di Terni ed in particolare del pm Camilla Coraggio, in un arco temporale ampio che parte addirittura dal 1993, fino al 2019, quando avvenne un fatto che – come si suol dire – costituì la proverbiale goccia che fece traboccare il vaso nella sopportazione della donna. Il processo avrà inizio il 26 ottobre del 2021.

Andando per ordine, l’apertura del procedimento penale trae origine proprio dalle denunce sporte dalla donna, una 50enne ternana, nel corso del tempo. Quest'ultima è parte civile attraverso gli avvocati Eugenio Pini e Federica Casale del foro di Roma. Le condotte addebitate dall'autorità giudiziaria al professionista 66enne parlano di offese, minacce, percosse - compreso uno schiaffo seguito da una prognosi di sette giorni per la moglie - ma pure lesioni che l'uomo si sarebbe auto inferto solo allo scopo di denunciarla, tentativi costanti di allontanarla dal figlio con atteggiamenti tali da screditarla di fronte agli occhi di quest'ultimo. In altri episodi il medico, inoltre, avrebbe denigrato la coniuge parlando male di lei con alcuni amici di famiglia.

Fino a quanto avvenuto nell’ottobre del 2020 quando, nel pieno di una lite, l'avrebbe colpita con un pugno al volto rompendole un dente. Tutti elementi ricavati dalle denunce della donna e che ora verranno affrontato dal tribunale nel processo che inizierà ad ottobre 2021.

