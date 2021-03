Umbria, i ricoverati tornano sotto quota 500. Oggi 517 guariti e 296 nuovi positivi: altri 9 morti

10 marzo 2021 a

I ricoverati di Covid negli ospedali umbri scendono finalmente sotto i 500. I dati resi noti oggi dalla Regione Umbria parlano infatti di un saldo di 17 degenti in meno ieri, rispetto al giorno precedente. Attualmente in Umbria ci sono quindi 493 persone ricoverate. Non si scendeva sotto i 500 degenti dall'8 febbraio scorso quando erano stati esattamente questa cifra. Il giorno prima erano 474.

Era il momento dei cluster negli ospedali e nelle Rsa nelle due settimane successive i degenti avevano toccato quota 556, una cifra mai raggiunta nemmeno nel momento peggiore della seconda ondata a novembre, quando in Umbria si arrivò a sfiorare i 450 degenti. Degli attuali 493 ricoverati, 80 si trovano in terapia intensiva. Ovvero una persona in più del giorno prima. Nell'ultimo giorno di febbraio in cui i ricoveri non avevano ancora superato la quota dei 500, i malati in rianimazione erano 77, segno questo che, come ormai ci ha insegnato la pandemia Covid, le terapie intensive si svuotano con molta più lentezza. La permanenza media di un paziente si aggira infatti attorno alle tre settimane e, purtroppo, una percentuale del 35% circa non ce la fa.

Tornando ai dati odierni della regione Umbria vanno dunque registrati altri 9 decessi, che portano la somma delle vittime per Covid a 1.126. Per quanto riguarda invece i dati relativi ai nuovi casi positivi oggi sono stati isolati 296 nuovi contagiati a fronte di 3.977 tamponi molecolari processati. L'incidenza dei positivi è quindi del 7,4%. Nella giornata di ieri sono stati anche effettuati 2.852 tamponi antigenici rapidi. Sono invece emersi ben 517 nuovi guariti, il che fa scendere il totale degli attualmente positivi a 6.640. Una curva in discesa continua ormai da una settimana quando gli attualmente positivi erano 7.938 (il 3 marzo). Restano in isolamento 6.082 persone, mentre i guariti totali sono 39.243.

