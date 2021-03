Covid, terapie intensive italiane superano soglia critica. Umbria al 57% secondo Agenas

10 marzo 2021 a

I reparti di terapia intensiva sotto pressione in tutta Italia. La media nazionale - secondo gli ultimi dati segnalati da Agenas, l'agenzia per i servizi sanitari -è salita al 31% superando quindi di un punto percentuale la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute. Un dato allarmante che si affianca a 11 - tra Regioni e Province autonome che sforano oltremodo il livello critico.

Nel dettaglio le 11 Regioni e Province autonome sono il Molise, che negli ultimi giorni ha visto impennare al percentuale di occupazione posti Covid al 67%, seguito dall’Umbria (57%) e dalla Provincia autonoma di Trento (54%). E ancora, oltre soglia: Marche (44%), Lombardia (43%), Abruzzo (41%), Emilia Romagna (40%), Provincia Autonoma di Bolzano (39%), Friuli Venezia Giulia (34%), Piemonte e Toscana al 36%. Appena sotto soglia la Puglia (29%), Lazio e Liguria al 28%. Per quanto riguarda invece l’occupazione dei pazienti Covid nei reparti di area non critica, cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale, la percentuale media nazionale è al 35%, in costante salita negli ultimi giorni anche se ancora sotto la soglia critica fissata, questa, al 40%. Sono 7 le Regioni che la superano: Umbria (51%), Marche (54%), Emilia Romagna (47%), Lombardia (46%), Molise e Abruzzo (45%).

"Siamo in piena terza ondata" ha detto proprio stamani Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. "I contagi saliranno. Però non significa che dovremo chiudere tutta l’Italia, le restrizioni saranno necessarie nelle zone più a rischio. Per esempio se hai un’area di una Regione con le terapie intensive che si stanno intasando, lì devi chiudere. Ma solo lì In altre aree dove questo non avviene, e hai già bloccato il passaggio da una Regione all’altra, si può rafforzare sicuramente qualcosa, ma un lockdown per tutta l’Italia, per 4 settimane, in questo momento io non lo vedo utile" ripete il sottosegretario.

