Perugia, crac da 5 milioni: rinviato a giudizio l'imprenditore Valentino Rizzuto

Alessandro Antonini 10 marzo 2021

L’imprenditore Valentino Rizzuto è stato rinviato a giudizio per una ipotesi di bancarotta fraudolenta di oltre cinque milioni di euro. L’udienza davanti al gup Natalia Giubilei si è tenuta lo scorso 2 febbraio. Le contestazioni a Rizzuto sono contenute nell'avviso di chiusura indagini, riguardano il fallimento Ecopellet, la società al centro del caso Duchini. Per i pm Annamaria Greco e Giuseppe Petrazzini, Valentino Rizzuto, in qualità di presidente del cda nonché di amministratore delegato (e poi amministratore unico) di Ecopellet, ha distratto 949.070,12 euro di crediti “impedendone il recupero per mancata individuazione dei debitori”.

Il fallimento, secondo l'accusa, è stato “causato dolosamente con l'alterazione del risultato di esercizio”, determinando “un deficit superiore a 5 milioni di euro”. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Mario Incardona, si professa “estraneo alle contestazioni di bancarotta fraudolenta” e “confida di poter saldare la posizione debitoria”. Rizzuto il 2 marzo è stato rinviato a giudizio insieme ad altri sette (tra cui l’ex procuratore aggiunto Antonella Duchini, l’imprenditore Carlo Colaiacovo e l’ex ros Orazio Gisabella) per il caso dei presunti favori giudiziari.

Secondo alla Procura fiorentina, gli imputati sono a vario titolo responsabili di corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto istruttorio, peculato. In base alla tesi dell’accusa grazie una consegna di denaro a favore di Gisabella Rizzuto avrebbe ottenuto la conclusione favorevole di un'indagine della Duchini nei suoi confronti. “Ho prestato soldi a quello che credevo fosse il mio migliore amico”, ha sostenuto Rizzuto respingendo anche in questo caso tutte le ipotesi di reato che gli vengono contestate.

