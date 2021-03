Perugia, entra in funzione l'ospedale da campo. Oggi primo paziente

Alessandro Antonini 10 marzo 2021 a

In Umbria arrivano i primi degenti all’ospedale da campo della Regione ma mancano ancora gli anestesisti. Dal bando Prociv all’ospedale di Perugia sono arrivati zero operatori. E la graduatoria per rianimatori non ha dato ancora frutti. Si opererà quindi con i medici che già ci sono, grazie alla creazione di team multidisciplinari e “diluendo” il rapporto anestesista-posti letto fino a 1-4. Lo ha detto Marcello Giannico, dg dell’azienda ospedaliera, in una conferenza stampa alla presenza dei vertici del nosocomio. E’ annunciato per oggi l’arrivo del primo degente nella struttura adibita ad area di pronto soccorso di pazienti Covid.

“La destinazione d’uso resta quella prescritta dala Banca d’Italia (che ha finanziato l’investimento da 3 milioni, ndr) perché ci saranno 22 i posti di osservazione breve, dieci per acuti e 12 di subintensiva. Più 8 di terapia intensiva. Questi ultimi verranno attivati solo in caso di saturazione delle rianimazioni dentro le mura. E ad oggi ci sono 11 posti liberi di terapia intensiva all’ospedale di Perugia e sei di degenza ordinaria su 134. Le 32 rianimazioni possono arrivare a 39, anche grazie al trasferimento di alcune strutture di rianimazione dall’ospedale da campo”. Tutto fatto per ottimizzare in fase di pandemia: il vantaggio dello spostamento del pronto soccorso “sporco” (cioè Covid) è anche quello di differenziare le entrate per i pazienti non contagiati.

“Fino ad oggi si è fatto ma con difficoltà. Servono interventi strutturali e non possiamo aprire cantieri, in emergenza”. Da qui l’impiego dell’ospedale da campo. Sette i medici dedicati, distaccati dai 20 del pronto soccorso. Si profilano all’orizzonte anche le 10 rianimazioni del modulo Arcuri, “pronto fra fine marzo e inizio aprile”. Resta la carenza di personale. Dalle graduatorie per gli anestesisti sono attesi 9 professionisti ma non prima di due mesi. Ne servirebbero altri sei per soddisfare il fabbisogno. Dal bando Prociv dal 496 operatori ci sono solo due infermieri e due oss. E non sono ancora arrivati. Bene il supporto dei medici lombardi e i sette operatori promessi dal Centro interforze, spiega Giannico. Annunciati 90 infemieri dall’apposita graduatoria, 21 andranno a Perugia. Intanto sono riprese le visite ambulatoriali: le 400 accumulate in un mese di stop saranno smaltite in 60 giorni, assicura il dg.

