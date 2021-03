Terni, i Pagliacci regalano vacanze in Valnerina ai bambini malati di tumore e alle famiglie

10 marzo 2021 a

“Il ricovero in ospedale con patologie importanti costringe il bambino a cambiamenti nei ritmi e nelle attività quotidiane e questo si trasforma in un trauma. Abbiamo pensato di poter creare situazioni e momenti che possano riportare, anche se per un breve periodo, uno stile di vita a misura di bambino o quanto meno come lo era prima della malattia, regalando ai piccoli pazienti oncologici una vacanza con la propria famiglia”. Alessandro Rossi, presidente dell’associazione I Pagliacci di Terni, sintetizza così il progetto “Ti abbraccio con un sorriso” che regalerà una vacanza ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

Un progetto che vede la collaborazione del Comitato Daniele Chianelli, delle aziende ospedaliere di Terni e Perugia, dei Comuni di Terni, Montefranco, Arrone, Ferentillo e Polino. Presentato martedì 9 marzo, proprio nel giorno in cui ricorreva un anno esatto dal primo lockdown, sa di speranza e di futuro. Il soggiorno nelle attività ricettive della Valnerina ternana sarà offerto dall’associazione di volontariato, che da tanti anni è presente nel reparto di pediatria dell’ospedale di Terni. Ai bambini e alle famiglie l’associazione organizzerà anche le attività di intrattenimento per i bambini con tutte le risorse che il territorio offre, come il centro canoe e rafting, bici, scuola cucina, parco avventura, sport in generale, pomeriggi o serate con mini spettacoli di magia o teatrini, visite al lago di Piediluco e alla cascata delle Marmore.

La scelta dei bambini che, per le condizioni di salute, potranno fare la vacanza in Valnerina sarà a cura dell’equipe multidisciplinare del Comitato Daniele Chianelli: “Un’iniziativa bellissima - dice Franco Chianelli, che da 30 anni si prende cura delle famiglie e dei bambini in cura all’ospedale di Perugia. Un’iniziativa che fa parte del nostro spirito, che è quello di distrarre bimbi e genitori dalle preoccupazioni della malattia”. Alessandro Rossi e Antonella Locci sottolineano che “per le famiglie si tratterà di una vera e propria vacanza. Noi ci occuperemo del coordinamento generale, logistica per l'alloggio, collegamento con le strutture sanitarie, la proposta di alcuni percorsi possibili da svolgere in autonomia o con la nostra presenza per dare valore ad un’esperienza turistica a tutti gli effetti. Il tutto per costruire insieme dei piccoli strumenti di felicità da portarsi a casa e utilizzare al bisogno”.

