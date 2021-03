Perugia, soldi dal clan camorristico: sequestri di beni per oltre un milione

Francesca Marruco 10 marzo 2021 a

Un fiume di denaro di provenienza illecita con cui hanno comprato immobili all’asta, licenze commerciali e sono diventati i principali attori del commercio ambulante del perugino. Un fiume di denaro che, secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Perugia, coordinati dal sostituto procuratore, Manuela Comodi, avrebbe avuto origine già dalla fine degli anni Novanta quando la famiglia dell’imprenditore di origine napoletana - al centro dell'inchiesta della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone - era rimasta coinvolta in indagini relative al potente clan camorristico dei Licciardi di Secondigliano. Ed è proprio da Secondigliano che, secondo le indagini, arrivavano in prima battuta tutti quei soldi: bonifici da parte di una sorta di sorellastra che - secondo l’accusa - hanno permesso agli indagati, di comprare all’asta una villa con piscina in zona Costa di Prepo, un locale commerciale in corso Garibaldi, un immobile e un terreno a Ischia, e delle licenze commerciali. Nel 2018 poi un’operazione per 800 mila euro era stata anche segnalata da Bankitalia come sospetta.

La sperequazione tra beni posseduti e teorico introito era tale da aver già nel 2015 portato la magistratura a chiedere nei confronti del principale indagato la misura della sorveglianza speciale. E’ per questo procedimento pendente che, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle guidate dal comandante Antonella Casazza, ha portato l’uomo a spogliarsi dei suoi beni intestandoli al figlio e a 3 prestanome: anche le bancarelle del mercato - soprattutto di abiti usati - di cui ha una sorta di leadership, sono intestate a prestanome. Per questo motivo l’uomo è indagato per il reato di trasferimento fraudolento di valori, per aver attribuito fittiziamente a terzi beni immobili e quote societarie, al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale ed agevolare la commissione di condotte di riciclaggio.

“Tale consapevolezza – sottolinea il gip, Angela Avila nel decreto di sequestro con cui le fiamme gialle hanno messo i sigilli a beni mobili e immobili per oltre un milione di euro – avevano gli altri concorrenti nei reati contestati (…) Ciò emerge dal contenuto delle conversazioni captate (…) dalle quali traspare un rapporto di estrema confidenza fra tutti gli indagati, tale da far ragionevolmente reputare che gli stessi fossero tutti a conoscenza del procedimento di prevenzione pendente e che abbiano agito al solo fine esclusivo di venire incontro alle necessità del (omissis) per non farlo risultare formalmente intestatario di società o beni”.

