Covid in Umbria, il bollettino del 9 marzo: 232 positivi e sette morti, scendono i ricoveri. Altri 310 guariti

Sono 232 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore: il dato è contenuto nel bollettino aggiornato al 9 marzo di Regione Umbria e Protezione civile. I morti sono sette e i guariti 310. Gli attualmente positivi scendono da 6.955 a 6.870. I tamponi molecolari eseguiti in un giorno sono stati 4.762 mentre gli antigenici rapidi 3.761. Questo vuol dire che il tasso di positività sui soli molecolari è del 4,8%, mentre sul totale dei test (va specificato che gli antigenici in caso di positivo vanno poi validati con i molecolari) è al 2,7. Si allenta la pressione sugli ospedali: i ricoveri Covid complessivi scendono di sei, arrivando a 510, mentre le terapie intensive occupate da pazienti contagiati scendono da 84 a 79. In calo anche gli isolamenti, scendono sotto le 9000 unità, passando da 9005 a 8704.

Comunque il grado di saturazione delle terapie intensive e delle degenze ordinarie resta sopra la media e in cima alla classifica nazionale. In base al monitoraggio Agenas dell'8 marzo, per le rianimazioni l'Umbria è al 60% di occupazione da parte di pazienti Covid. La soglia critica al 30% e media nazionale alla stessa quota. Mentre per i posti letto ordinari siamo al 51% di occupazione su soglia del 40% e media nazionale al 34%.

Per questo la governatrice Donatella Tesei in consiglio regionale ha annunciato il potenziamento della rete ospedaliera. Ma con tempi sfalzati rispetto a quelli comunicati nelle scorse settimane. "Stiamo predisponendoci a un ulteriore potenziamento delle strutture ospedaliere, a migliorare il tracciamento, accelerare le vaccinazioni e allentando il rigore delle misure da adottare se e quando possibile, sulla base di dati scientifici e indicazioni dei Cts. Per quanto riguarda il potenziamento, anche in ottica di una eventuale fase 4 arriveremo a 800 posti di ospedalizzazione entro fine marzo, mentre a settembre potremmo arrivare a 180 posti di terapia intensiva dai 141 attuali". In realtà Tesei nelle scorse settimane aveva previsto di traguardare i 200 posti letto in terapia intensiva e in tempi più rapidi. "Non bisogna dimenticare - precisa la governatrice - che partivamo da 59 posti in tutta la regione. Stiamo cercando di recuperare l’attività ordinaria". Per quanto riguarda il tracciamento due sono le misure adottate: la piattaforma informatica unica con i dati allineati in tempo reale e l’estensione del ‘modello Todi’ nelle aree più critiche.

