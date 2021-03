Foligno, mancano i posti nei cimiteri: 179 salme da esumare

Gabriele Grimaldi 09 marzo 2021 a

a

a

Da aprile il Comune di Foligno inizierà le operazioni di esumazione di 179 salme con concessione scaduta al cimitero centrale e al cimitero di Fiamenga. Il motivo? Una carenza di disponibilità di aree libere nei campi di inumazione. E’ quanto stabilito dall’ordinanza numero 79 del 2 marzo pubblicata all’albo pretorio del Comune con in allegato la lista dei nominativi delle 179 salme. I familiari dei defunti oggetto di esumazione possono prendere contatti con l’ufficio comunale di piazza XX Settembre dal lunedì al venerdì mattina (10.30-12.30) e il martedì e giovedì pomeriggio (15.30-17.30) per disporre in merito alla destinazione dei resti dei congiunti.

Vaccini all'aeroporto: buon inizio. Duecento dosi al giorno

I parenti interessati a partecipare alle operazioni di esumazione saranno contattati telefonicamente per la comunicazione del giorno e dell’ora dell’operazione solo se avranno provveduto, con gli uffici comunali, alle necessarie disposizioni per poter tumulare i resti. “Nelle suddette operazioni sarà adottata ogni cautela necessaria per evitare situazioni di disagio a parenti e visitatori del cimitero nel rispetto delle salme esumate – si legge nell’ordinanza sindacale – Gli spazi interessati alle operazioni saranno opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso agli estranei e per garantire la riservatezza. Le operazioni saranno condotte dalle 8.30 nei giorni feriali, anche in assenza di parenti e congiunti, e alla presenza di un addetto al servizio di custodia”.

Foligno, rifiuti: i cittadini danno il buon esempio contro il degrado

Il costo delle operazioni ordinarie di esumazione, fa sapere il Comune, sono a totale carico dei familiari nel caso in cui richiederanno specifiche disposizioni per i resti inumati. Nel caso di completa mineralizzazione, le urne ossario potranno essere tumulate in cellette ossario da acquistare in concessione o già in concessione, o all’interno di loculi e tombe di famiglia già in concessione per altri congiunti o potranno essere tumulati in altri cimiteri. In caso di ceneri, il richiedente potrà domandare all’ufficio di stato civile l’autorizzazione per portarle a casa. In caso di disinteresse dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti rinvenuti. Presso le croci o le lapidi interessate saranno affissi appositi avvisi, così come all’ingresso dei cimiteri. A svolgere le operazioni sarà la società Cosp tecno service.

Covid, muore l'artista e carnevalaro Mauro Orlandini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.