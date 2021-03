Perugia, il pediatra Pietro Donnini morto per Covid. Avviò la cardiologia per i bambini

Patrizia Antolini 09 marzo 2021 a

A Perugia il Covid si è portato via il pediatra Pietro Donnini. Pucci, nome familiare per tutti coloro che lo conoscevano, aveva da poco compiuto 80 anni. Di origini aretine - era nativo di Foiano della Chiana - era sbarcato a Perugia negli anni dell’università e qui era rimasto, trovando nella comunità di via dei Filosofi il suo ambiente ideale. Grande professionista, dal carattere scanzonato e allegro, aveva incontrato negli anni la stima dei colleghi e l’affetto dei pazienti. "Fummo entrambi allievi del maestro Willy Tangheroni - ricorda l’ex primario di pediatria del Santa Maria della Misericordia, Ninni Amici - io mi specializzai in oncoematologia pediatrica, lui in gastroenterologia. Pucci è rimasto sempre lo stesso: un pediatra di spessore, di grande impegno e da toscano mordace aveva sempre una battuta spiritosa ed era pronto a sdrammatizzare”. Negli anni il rapporto professionale tra i due medici divenne ancora più stretto e profondo: la sfida arrivò con il nuovo ospedale Silvestrini.

"Quando cercai una squadra per mettere in piedi una pediatria al Silvestrini, Pucci disse subito di sì. Era un salto nel buio, dovevamo inventarci tutto: fu un periodo eccezzionale. Pucci mise in piedi il day hospital e soprattutto, quando decidemmo di attivare le specializzazioni carenti, fu capofila per la cardiologia pediatrica a Perugia. Ecco, questo andrà sempre ricordato: Pietro Donnini ha contribuito a costruire il nuovo ospedale di Perugia”. A piangere il dottor Donnini anche il sindacato di categoria Anaao Assomed che aveva guidato in Umbria: “Resta il ricordo di una grande persona altruista e piena di capacità umane e professionali. Ciao Pucci, rimarrai per tutti noi il toscano acuto e battagliero” si legge in una breve nota trasmessa dalla segreteria nazionale. “Un uomo perbene e un grande medico che ha contribuito col suo impegno e la dedizione ad onorare la professione medica” scrive Palazzo dei Priori.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell’associazione Filosofi...amo: lo ricordano come “illustre medico conosciuto ed apprezzato anche nel nostro quartiere di via dei Filosofi come residente di lunga data”. Al post sulla pagina dell’associazione di quartiere sono seguiti i messaggi di tanti perugini, coinquilini dello stesso palazzo, amici e genitori di piccoli pazienti, ormai cresciuti, seguiti dal dottore. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Colle in via Leonardo Da Vinci. Lascia la moglie Anna e i figli Marco e Andrea.

