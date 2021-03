Terni, al via i vaccini anti-Covid per gli agenti del carcere di Sabbione. Dosi anche per i 486 detenuti

09 marzo 2021 a

A Terni lunedì 8 marzo sono iniziate le vaccinazioni al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria insieme a tutti gli operatori del carcere di vocabolo Sabbione. Il vaccino è stato somministrato direttamente dal personale sanitario ed infermieristico del Presidio Sanitario Usl Umbria2 che ha operato in una sala attrezzata presso la struttura detentiva. Si prevede la fine del mese come termine di conclusione delle vaccinazioni anti-Covid.

Subito dopo, e comunque entro il mese corrente, si proseguirà con la vaccinazione dei detenuti presso la casa circondariale, che attualmente accoglie 486 reclusi. Dal carcere si precisa che l’adesione sia da parte del personale che dei detenuti è rilasciata su base volontaria e presso l’istituto di pena è stata svolta una campagna di sensibilizzazione sull’importanza del vaccino. Il vaccino somministrato in due dosi è il “Covid-19 Vaccine AstraZeneca”. “Sono soddisfatto di essere stato il primo ad essere vaccinato – riferisce il Comandante del Reparto, Fabio Gallo,

Volevo con tale gesto dare a tutti un messaggio di speranza e di ripresa alla quotidiana e normale attività, ma anche esprimere quel senso di responsabilità verso se stessi e soprattutto verso gli altri, sottolineando il grande concetto di squadra che muove la totalità del personale di Polizia Penitenziaria che ogni giorno svolge il complesso ed impegnativo lavoro di garanzia dell’ordine e della sicurezza dell’istituto, nel rispetto delle norme a fondamento dall’articolo 27 della Costituzione”. In carcere, nei mesi scorsi, si erano verificati numerosi contagi, ma ora la situazione è sotto controllo. A dicembre il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva inviato anche al carcere di Terni, a vocabolo Sabbione, scorte adeguate di dispositivi di protezione individuale, fondamentali per la lotta al contagio da Coronavirus. I sindacati di categoria avevano però lamentato in più di un'occasione l'esiguità di mascherine e guanti per fare fronte alle loro esigenze di servizio quotidiane all'interno della casa circondariale ternana.

