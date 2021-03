Covid, l'epidemiologo: "Italia in lockdown? Per l'Umbria misura eccessiva ma comunque utile"

09 marzo 2021 a

“Le restrizioni imposte dalla Regione per frenare il contagio sembrano avere funzionato anche se l’andamento del virus è ancora altalenante e non è certo il momento di abbassare la guardia”: a parlare è Fabrizio Stracci, direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione dell’Università di Perugia e membro del Comitato tecnico scientifico.

Fu lui, prima delle risposte del sequenziamento dell’Iss, a ipotizzare la presenza di varianti in Umbria e a ribadire - già dallo scorso novembre, quando i contagi avevano iniziato a correre veloci - la necessità di un lockdown reale come quello di marzo nella prima ondata della pandemia. La Regione, in seguito, ha optato per una linea un po’ meno rigida ma ugualmente dura creando, dall’8 febbraio e per tre settimane, una sorta di cordone sanitario per contenere il contagio nelle aree più critiche, quasi tutte concentrate nella provincia di Perugia. Queste restrizioni, seppur non severe come il Comitato tecnico scientifico dell’Umbria suggeriva, sembrano aver avuto l’effetto auspicato con la curva dei contagi che continua, seppur lentamente, a scendere. Un po’ il contrario di quanto sta avvenendo in tutto il resto d’Italia dove, ad eccezione della Sardegna, il numero dei nuovi positivi sta lievitando con inevitabili conseguenze sui servizi sanitari. E’ per questo che ora il governo sta ragionando sull’opportunità di trasformare tutto il Paese in un’unica zona rossa, almeno nel fine settimana, verosimilmente fino a Pasqua.

“In questo momento l’Umbria va meglio e non avrebbe bisogno di una misura così drastica - evidenzia il professor Stracci - tuttavia, nel caso ci venisse imposto, il lockdown potrebbe comunque essere utile per farci ripartire prima. Una forte stretta potrebbe servire ad accelerare sui vaccini, permettendoci di immunizzare i cittadini con una maggiore tranquillità”. In questo contesto per il professor Stracci è complicato, invece, pensare a una riapertura delle scuole. “La variante inglese si diffonde con molta velocità anche tra i bambini e i ragazzi - evidenzia - e non soltanto in classe ma anche sui pullman o durante il pomeriggio o la sera, nei luoghi abituali di ritrovo. Per questo a mio parere poteva essere importante vaccinare anche i giovani che, se positivi, possono facilmente diffondere il contagio in famiglia”.

L’obiettivo, comunque, deve essere quello di uscire il prima possibile dall’incubo. “Mentre va avanti la campagna di vaccinazione è indispensabile non abbassare la guardia - ripete il professor Stracci - e allo stesso tempo potenziare i controlli affinché comportamenti scorretti vengano il più possibile repressi”.

