Umbria, case dell'acqua: da mercoledì la riapertura graduale

Riapriranno a breve le 59 Case dell’acqua in Umbria. L'ordinanza della Regione numero 22 di venerdì 5 marzo, torna infatti a consentire la distribuzione degli alimenti e delle bevande mediante sistemi automatici con obbligo di chiusura fra le ore 18 e le 5 del giorno successivo. Umbria Acque fa sapere che “in considerazione delle attività da eseguire su ogni impianto e per ripristinare in totale sicurezza il servizio (attuazione delle misure di prevenzione prescritte nei precedenti pareri Usl, sanificazione degli impianti, analisi sulla qualità dell’acqua erogata), la riapertura seguirà un preciso programma che prevede prima la riattivazione degli impianti più grandi (quelli con più erogatori) e di un impianto per Comune. Poi a seguire tutti gli altri”.

Le date precise di riapertura (con orario giornaliero dalle 7 alle 18) verranno pubblicate di giorno in giorno (previa verifica di conformità delle analisi) nel sito web dell’azienda fra il 10 e il 23 marzo. C'è da ricordare che il progetto Case dell’acqua nasce nel 2011 con il primo impianto di Perugia, a Pian di Massiano (quest’anno ricorre il decennale del progetto). “Ad oggi – sottolinea l’azienda in una nota ufficiale - abbiamo 59 impianti in gestione".

"Nel corso del 2020 - continua l'azienda - caratterizzato da periodi di chiusura prolungata a causa del Covid, le Case dell’acqua hanno erogato ben 8 milioni di litri di acqua naturale e frizzante determinando un risparmio di circa 5 milioni di bottiglie di plastica non immesse nel ciclo dei rifiuti, pari a 200 mila chilogrammi di plastica e una riduzione di 800 mila chilogrammi di anidride carbonica non immessa nell’ambiente”. Nel territorio comunale della città di Perugia, capoluogo regionale, le case dell’acqua sono cinque: Pian di Mazziano; piazzale della Cupa; via Ponte Vecchio (Ponte San Giovanni); loc. Colombella; via Milletti (Loc. Parlesca); Loc. San Martino in Campo e località Villa Pitignano.

