Umbria, in Poste Italiane il comando è affidato alle donne

C’è ancora molto da fare riguardo l’accettazione piena e riconosciuta della donna come figura manageriale, ma è altrettanto vero che nelle realtà imprenditoriali più illuminate e lungimiranti, questo avviene. E’ il caso di una delle aziende leader del nostro Paese, Poste Italiane, dove oggi più di ieri tanti posti di responsabilità nei diversi settori sono ricoperti proprio da figure femminili. La conferma viene dal suo ingresso nella Top Five delle “Imprese per l’impegno sulla parità di genere”. Venendo alla realtà dell'Umbria, il dato trova ulteriore conferma se si pensa che in provincia di Perugia la presenza femminile è pari al 65 % del personale. Alla guida, per l’appunto, c’è una donna: Angela Martino, calabrese di origine e perugina di adozione (nella foto sotto).

A dire il vero da piccola il suo sogno era diventare pittrice ma poi ha accantonato momentaneamente i pennelli per indossare la toga. Si è infatti laureata in giurisprudenza. “Appena ottenuto il diploma di laurea sono entrata in Poste, era il 1988 - racconta - Ho iniziato come ispettore per poi passare alla Programmazione e controllo di gestione; insomma avevo a che fare con i numeri tutto il giorno. E con molti spostamenti: c’è stato il trasferimento a Fermo e dopo qualche tempo il ritorno a Perugia, poi in Sicilia come responsabile regionale e infine di nuovo nel capoluogo umbro come responsabile di Filiale”. Attualmente infatti Angela Martino è a capo di tutti gli uffici postali. “Ecco, in questi anni - prosegue - ho imparato a coniugare la logica dei numeri e le nozioni giurisprudenziali rapportandomi alla componente umana arrivando così a comprenderne le emozioni, accrescendone la motivazione e la voglia di conseguire i risultati con un gioco di squadra”.

Un lavoro, in effetti, che comporta la condivisione e comprensione del personale che dirige e che implica la gestione quotidiana di persone e soprattutto di donne: su oltre 700 dipendenti provinciali della rete degli uffici postali in provincia di Perugia, come detto, il 65% è di sesso femminile. Non solo: su 191 uffici, la maggioranza, 125, sono diretti da donne e per 85 di questi la squadra è quasi interamente rosa. “La forza delle donne, di cui vado così orgogliosa, è la capacità di essere multitasking nel saper affrontare le sfide che ogni giorno si presentano. E’ dimostrato e acquisito che le donne possiedono la grande capacità di sapersi destreggiare su più fronti: determinate ed empatiche, sono senza dubbio il valore aggiunto della nostra azienda”.

Tra le varie sedi, la medaglia per quella più rosa va a Deruta: sei donne che gestiscono con professionalità l’ufficio della città delle ceramica. Un comune di circa 9 mila abitanti, dove tutti si conoscono e l’ufficio postale è uno dei punti di riferimento. “Qui la gente si presenta e chiede un po’ di tutto, al punto che ormai l’ufficio postale non è solo il luogo dove pagare il bollettino – racconta Anna Maria Neve, la direttrice – Svolgiamo, di fatto, anche un servizio sociale, di ascolto e, dove possiamo, di supporto concreto”.

Di esperienza Anna Maria ne ha da vendere, quasi 40 anni in Poste, un’istituzione a Deruta dove lavora ormai da sette anni, ma non solo visto che il suo incarico da 20 anni la porta a ispezioni in tutta la provincia di Perugia. “Tanti anni fa ho inaugurato il primo ufficio della provincia all’interno di un centro commerciale, a Città di Castello. Era una novità, una piccola rivoluzione che sottolineava il passo veloce con cui l’azienda si muoveva. E’ stata un grande soddisfazione”.

A Deruta, dove dicevamo, Neve dirige quattro sportelliste: Nunzia Palomba, la veterana, in Poste dal 1985; Luciana Facchini dal 1986, Alessandra Rufo dal 2003 e Michela Nanni dal 2005. Infine, la specialista, Elena Ferri in Poste dal 2003, che garantisce l’offerta dei servizi finanziari e di risparmio. “Lavoriamo col sorriso, siamo un team affiatato, ci veniamo incontro l’un l’altra perché tutte abbiamo famiglia e figli e sappiamo quanto sia faticoso conciliare la famiglia con il lavoro. Non nego mai permessi, ferie o cambi turno, perché il benessere di una è il benessere di tutte”. È innegabile infatti come la capacità di fare squadra crei un clima positivo che si riflette anche nell’accoglienza e nel servizio al cliente che in effetti è sicuro di trovare persone disponibili e risposte utili. “Per questa Festa della Donna - Anna Maria Neve aggiunge - colgo l’occasione per ringraziare tutte le mie preziose collaboratrici che anche in questo periodo di emergenza sanitaria non si sono mai risparmiate, consentendo di tenere l’ufficio sempre aperto e garantire i servizi a tutta la comunità”.

