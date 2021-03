Assisi, le quattro poliziotte ai vertici del commissariato

Flavia Pagliochini 08 marzo 2021 a

a

a

Quello che le guida è il senso del dovere, la soddisfazione nello svolgere il proprio lavoro. E infatti, interpellate su quale caso abbia dato loro più soddisfazione, la risposta è univoca: “Essere d’aiuto”. E sul perché siano entrate in polizia, la risposta è che il loro lavoro “è un servizio, una missione”. L’altro punto in comune è l’essere donne: oltre al dirigente, il vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca (coadiuvata dal vice, il commissario Roberto Roscioli), ai vertici di quattro articolazioni del commissariato di Assisi ci sono tre poliziotte: l’ispettore superiore Amabilia Bocciolini (Ufficio controllo del territorio), l’ispettore superiore Angela Lolli (Ufficio anticrimine) e l’ispettore superiore Giovanna Emili (Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione). “Essere una donna è un punto di forza – raccontano Di Luca, Bocciolini, Emili e Lolli – abbiamo capacità di adattamento, tenacia e determinazione, ma anche sensibilità e capacità di ascolto”.

Video su questo argomento 8 marzo, Mattarella: "Rispettare e ascoltare le donne vuol dire rendere migliore la nostra società"

Qualità importanti anche nel lavoro di squadra, dove non ci sono uomini e donne ma “colleghi cui dare una visione e uno scopo comune”. Le quattro massime cariche al di fuori del lavoro hanno interessi comuni – viaggiare, camminare, l’orto, formarsi professionalmente, ascoltare le amiche, senza dimenticare la famiglia, nella speranza che “il nostro esempio possa far sì che per i nostri figli sia normale vedere una donna ai vertici”. E se spesso in cima si è da soli, al commissariato di Assisi il “difficile” ruolo di comando viene condiviso: “Comandare uomini e donne significa dare una visione comune, rinnovare la motivazione della loro scelta, interessarsi alle loro vite ed essere in grado di sviluppare un senso di responsabilità. Anche i cittadini sono più inclini a dialogare se si trovano di fronte una pattuglia con una donna”.

Video su questo argomento 8 marzo, Mattarella: "Occupazione femminile tornata indietro, ben al di sotto del 50 percento"

Non mancano i momenti difficili: per Bocciolini “è durissima dire a una mamma e un papà che il loro figlio è mancato”, mentre per Lolli “le indagini che vedono coinvolti i minori vittima di maltrattamenti e abusi. Ma è bellissimo quando ti ringraziano”. Per Emili “è molto doloroso perdere un collega. Ma ci sono anche soddisfazioni, come i riconoscimenti dei superiori”. Per Di Luca, “uno dei momenti più difficili, ma umanamente più belli, è stato liberare una ragazza da un amore malato. Ma anche dover arrestare un giovane: ci troviamo di fronte mamme che devono preparare una borsa per il carcere e ci capita di aiutarle. E’ anche stimolante dirigere servizi di ordine pubblico: richiedono mesi di preparazione ma sono un’enorme occasione di crescita”.

Alessia Marcuzzi fa gli auguri alle sue donne ed esalta l'impresa in rosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.