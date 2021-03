Covid in Umbria, il bollettino dell'8 marzo: 42 positivi, 10 morti e 13 nuovi ricoverati

Ale. Ant. 08 marzo 2021 a

Sono 42 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino dell'8 marzo. Dieci i morti nelle ultime 24 ore e 13 i nuovi ricoverati (516). Di cui quattro in più in terapia intensiva (84). I tamponi molecolari effettuati sono stati 525, gli antigenici rapidi 283. Il tasso di positività sui primi è all'8%, sul complesso dei test al 5,1. Scendono di 235 gli isolamenti (9.005 in tutto) Aumentano di 356 i nuovi guariti. La curva degli attualmente positivi scende ancora: -324 in 24 ore e si colloca sotto i settemila. Per la precisione a 6.955.

La quota di 42 nuovi positivi in un giorno è il dato più basso dal 27 dicembre (36 nuovi contagi). Va ricordato che nell'arco della settimana quello del lunedì è tendenzialmente il report con meno casi, visto che la domenica si processano solo i tamponi prelevati negli ospedali e dai medici di continuità assistenziale sui potenziali positivi con sintomi. Anche il tasso di positività quindi è più alto della media settimanale visto che essendo quasi tutti casi sintomatici è più alta la probabilità di un riscontro positivo. In questo senso si alza anche la quota dei ricoveri, data anche la limitazione dell'intervento domiciliare da parte dei medici di medicina generale.

A livello provinciale c'è un calo sia per Perugia sia per Terni, che invece da oltre una settimana era in crescita continua: in questo ultimo report è passata.da 904 a 893 attualmente positivi. Intanto però il Comune di Orvieto ha deciso per la chiusura delle scuole e anche a Terni si ragiona per un'ordinanza restrittiva rispetto alla zona arancione decisa in sede nazionale. Era stato il Cts umbro ad indicare la necessità di ordinanze più restrittive nei comuni sopra i 200 casi per 100 mila abitanti e anche in quelli dove si registra un aumento costante del contagio. Vedi Terni e Orvieto, almeno fino all'altro ieri.

