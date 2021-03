Foligno, da oggi vaccini all'aeroporto. A Bevagna test anti Covid gratuiti per tutti

08 marzo 2021 a

In Umbria l’amministrazione comunale di Bevagna ha organizzato una campagna di screening per individuare gli eventuali contagiati da Covid 19. Naturalmente l'iniziativa è rivolta ai propri cittadini. A questo proposito sono stati contattati i medici di medicina generale, i dottori Ottaviani, Bartolini, Santi, Properzi, Ottavi, Zizzi, Proietti per Bevagna e Traversini per Cantalupo, i quali hanno dato la loro adesione a titolo volontario nell'attività di testing. Lo screening si svolgerà in base a un calendario che verrà reso noto con cadenza settimanale.

I test sono iniziati nella giornata di oggi a partire dalle ore 10 sotto la supervisione della Sanità regionale, alla quale i medici di medicina generale invieranno gli esiti dei sierologici utilizzando la piattaforma Ecwmed. I cittadini interessati possono prenotare il test gratuito al numero telefonico dell’Ecb, Emergenza calamità Bevagna: 3473013154 (telefonando dalle ore 13 alle 15 e dalle ore 17 alle 20). I testing verranno effettuati a Bevagna, presso gli impianti sportivi di via Alarico Palmieri (tensostruttura della protezione civile regionale) dal lunedì al sabato sia di mattina che di pomeriggio, mentre la domenica solo di mattina. A Cantalupo saranno svolti nella tensostruttura vicino alla farmacia, dal lunedì al venerdì (9-10).

Intanto sempre dalla giornata di oggi, 8 marzo, è attivo il nuovo punto vaccinale anti Covid del distretto di Foligno. Dal lunedì al venerdì, i cittadini che dovranno ricevere la somministrazione del farmaco, si dovranno presentare alla palazzina Enac dell’aeroporto, in via Cagliari. Il Cup invierà, di solito il giorno prima dell’appuntamento, un sms agli assistiti prenotati con data, luogo e orario di accesso al centro vaccinazione. Il sabato e la domenica, infatti, resterà attivo il centro allestito all’ospedale San Giovanni Battista. La postazione alla palazzina Enac sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 19. Il sabato (8.30-14 e 14.30-19) e la domenica (8.30-14), invece, le vaccinazioni si svolgeranno nella sala Alesini dell’ospedale. In questa fase la campagna regionale prevede la somministrazione di dosi vaccinali ai cittadini ultraottantenni, al personale docente degli istituti scolastici, alle forze di pubblica sicurezza. A Foligno i team vaccinali del distretto sociosanitario sono diretti dalla dottoressa Giuliana Fancelli.

