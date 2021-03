Terni, via libera alle auto nella Zona a traffico limitato. Ma la decisione della giunta scatena polemiche

08 marzo 2021 a

Ancora polemiche, a Terni, per la scelta del sindaco, Leonardo Latini, di aprire, da lunedì 8 marzo, la Ztl. “Gravissimo errore - sottolinea l'assessore regionale, Enrico Melasecche. Ho combattuto una vita per avere una città attrattiva, elegante, con un centro in cui c'è soddisfazione a fare due passi e shopping. Ho voluto un corso Tacito ed una piazza Europa eleganti, completamente rinnovati. Rigenerammo con Ciaurro l'intero quartiere Duomo. Oggi riaprire ad un traffico di attraversamento che non ha la minima possibilità di sostare significa solo inquinare. Con parcheggi interrati a 250 metri dall'asse principale della città. E' una questione culturale innanzitutto, oltre che organizzativa e di visione. E' questa la nuova Terni che abbiamo promesso ai cittadini? No di certo”.

Gli fanno eco i consiglieri comunali della Lega Terni che dicono no all'apertura della Ztl e chiedono che venga rivista l'ordinanza della presidente Tesei che vieta l'apertura dei negozi dopo le 14 del sabato. “Prendiamo atto - dicono - dell'annuncio fatto dalla giunta comunale, che intende porre in essere una misura compensativa a sostegno dei commercianti, riaprendo temporaneamente la Ztl del centro. Siamo contrari a misure che prevedano in via strutturale la riapertura totale o anche parziale della Ztl di Terni, norme che non garantiscono un'adeguata gestione dell'ordine pubblico e non sostengono concretamente e con lungimiranza l'economia cittadina”.

Anche il consigliere del M5S, Federico Pasculli, è molto critico riguardo alla decisione di apertura della Ztl e chiede se questa sia la risposta del sindaco Latini all'ordinanza della Regione che chiude i negozi il sabato dalle 14 e domenica l'intera giornata. “Non possiamo ignorare - continua Pasculli - il grido di commercianti e cittadini che sono sempre più impotenti di fronte alle decisioni della giunta comunale e della Regione". Dura presa di posizione da Confcommercio Terni per la chiusura dei negozi il sabato pomeriggio e forte preoccupazione per il disagio economico e sociale degli operatori commerciali. “Chiediamo alla Regione - dicono da Confcommercio Terni - di modificare l'ordinanza”. Critiche per l'apertura della Ztl arrivano anche dal Pd.

