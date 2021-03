Tuoro sul Trasimeno, Isola Maggiore festeggia una nuova nascita dopo 27 anni

Gabriele Burini 08 marzo 2021 a

Isola Maggiore, dopo 27 anni, accoglie una nuova vita: è nato all’ospedale San Donato di Arezzo, Aldo Stanculeasa Dentini, figlio di Vlad Stanculeasa e di Natalie Dentini. Sono 15 adesso i residenti sull’unica isola abitata del Trasimeno. Una splendida notizia che ha emozionato tutta la comunità torregiana e i residenti isolani.

I genitori, Natalie e Vlad, si conoscono da sette anni e hanno casa a Isola Maggiore da quattro. “Siamo molto orgogliosi di aver portato una nuova vita a Isola – spiega Vlad anche a nome di Natalie – Natalie è residente, io viaggio molto per lavoro ma torno sempre appena ho la possibilità”. I due infatti sono violinisti: Natalie è libera professionista, mentre Vlad è primo violino di spalla dell’orchestra di Barcellona e dell’orchestra sinfonica di Basilea.

“La comunità ci è stata vicina in questo periodo: abbiamo ricevuto tutto l’aiuto, l’amicizia e l’amore possibile – racconta Vlad – ci hanno detto che gli abitanti si sono scambiati la notizia della nascita dalla finestra: è un mondo a parte, unico. Non so se sia rimasto indietro nel tempo o se si trovi nel futuro, ma qui a Isola si vivono i rapporti con le persone e le azioni giornaliere in modo molto diverso rispetto alle città o alle comunità più numerose; e anche nostro figlio potrà avere molti vantaggi se potrà conoscere e crescere in un ambiente così”.

“Per noi è stata una grande gioia avere questa coppia giovane – commenta la presidente delladi Isola Maggiore, Silvia Silvi – il bambino sarà amato da tutti: è un’emozione grandissima. Qui ci vogliamo tutti bene; Vlad e Natalie si sono inseriti appieno nella nostra comunità. L’aver stabilito la loro vita a Isola ci ha fatto un immenso piacere, e anche loro hanno fatto subito tanto per la comunità con il Festival”.E anche per il sindaco di Tuoro sul Trasimeno,, questo evento “è un segnale di speranza in un momento difficile. Vuol dire che si sono trovati bene a Isola, a Tuoro e al lago Trasimeno. Anche questo è un bel segnale. Molto incoraggiante”.

