Covid in Umbria, arrivate le 44 nuove terapie intensive ma non i 496 operatori del bando Prociv

Alessandro Antonini 08 marzo 2021 a

a

a

Entro questo mese, stando agli annunci, dovrebbero entrare in funzione i quattro moduli-container da 44 nuove terapie intensive in Umbria. Ma ancora la maggior parte degli operatori sanitari selezionati dal bando della Protezione civile deve arrivare. Il rischio è che vi siano i posti letto ma senza i professionisti in grado di attivarli. Un film già visto per l’ospedale da campo della Regione, che dovrebbe entrare in funzionale dopodomani come degenza d’emergenza dell’ospedale di Perugia: dopo oltre due mesi dal collaudo. L’Umbria in piena emergenza varianti, aveva chiesto alla Prociv 496 figure: 97 medici, 287 infermieri e 88 operatori socio sanitari.

Umbria, record nazionale per mortalità nell'ultima settimana secondo Altems

Il bando nazionale è dell’11 febbraio. La risposta alle manifestazioni di interesse c’è stata, con una sproporzione sugli oss e una scarsa risposta dei camici bianchi. Il problema è che alla fine hanno aderito circa 150 operatori in totale. Su quasi 500. Uno scarso appeal dovuto anche al fatto che si tratta di posti da tempo molto determinato: 30 giorni. Dopo quasi un mese dal bando poco ancora si è visto. Al momento gli unici ad essere arrivati via Prociv sono i citati oss: al Santa Maria di Terni ne sono stati arruolati 12 e altri dieci arriveranno la prossima settimana. Il grado di riempimento delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid resta un tallone d’Achille del cuore verde: da record nazionale, al 58% (nonostante la riduzione delle ultime 48 ore e l’aumento della dotazione fino a 141 posti), rispetto a una soglia del 30% e una media nazionale al 29%.

Corte dei conti sull'ospedale da campo della Regione Umbria: "Opera totalmente inutilizzata"

Dei 44 posti di terapia intensiva in fase di allestimento, dieci posti in più sono previsti al Santa Maria della Misericordia, dieci all'ospedale di Terni e 12 a testa fra i nosocomi di Foligno e Città di Castello. La consegna c’è stata tra il 19 e il 24 febbraio. Entro breve dovrebbero entrare in funzione, stando agli annunci della Regione. Per cercare di ottimizzare lo scarso numero di personale si stanno creando team interdisciplinari con un rianimatori ogni 4 posti letto. Ma speranza, con il progressivo calo dei contagi, è che le nuove rianimazioni non servano.

Il fisico Luca Gammaitoni: "Umbria prima regione a essere uscita dalla terza ondata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.