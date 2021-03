Covid in Umbria, superata quota 50 mila vaccinati: somministrazioni anche di domenica

Alessandro Antonini 08 marzo 2021 a

a

a

In Umbria domenica 7 marzo è stata superata la quota dei 50 mila vaccinati. Con l’avvio delle somministrazione delle dosi anche la domenica, dalle 8 alle 14, nei 17 punti vaccinali allestiti in regione, si è arrivati a 50.355 persone che hanno ricevuto almeno una dose dei tre vaccini anti Covid in fase di inoculazione, ossia Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Il dato è fornito dalla Regione Umbria.

Nella giornata di ieri le iniezioni sono state effettuate a 1.203 umbri. Dei 50.355 oltre 17 mila hanno ricevuto anche la seconda dose. Nel dettaglio 17.387 (dato aggiornato al 6 marzo). In base alle 87.035 dosi consegnate dall’inizio della campagna vaccinale, il cuore verde al momento ha una percentuale di somministrazione pari<TB>77,8%. E’ destinata a crescere nei prossimi giorni, visto che da ieri si vaccinerà senza soluzione di continuità (doppio turno dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19) e tra dosi impiegate e quelle programmate si terrà di scorsa il 5,5% del totale.

La Regione Umbria annuncia piano per 140 mila vaccinazioni al mese

Nelle prossime ore saranno avviate le vaccinazioni per il personale degli istituti penitenziari scatteranno le prenotazioni per il personale dei servizi essenziali e per i soggetti fragili. Prosegue la campagna vaccinale degli over 80 (12.214 su 89 mila), anche a domicilio per gli allettati, per le forze dell’ordine (1.558 dosi su 4992) e per il personale scolastico (11.445 su 29 mila). Sul fronte scuola con l’ok atteso per oggi della somministrazione degli Astrazeneca alle persone con più di 65 anni, saranno inclusi anche i 600 fra docenti e tecnici-amministrativi rimasti fuori. A ieri - dati del ministero - sono stati somministrati in Umbria anche 32.876 vaccini agli operatori sanitari, con tanto di richiamo, e 6.008 dosi agli ospiti delle Rsa.

La Regione Umbria annuncia piano per 140 mila vaccinazioni al mese

Aumentano i punti vaccinali: pronto per essere attivato quello di Todi, nella palestra della frazione di Ponte Rio e quello allestito al cva di Ponte San Giovanni a Perugia: qui si attende un potenziamento dell’organico. I punti vaccinali sono 17 (incrementabili fino a 22) e impegnano 32 team vaccinali e 770 i medici di base coinvolti. Sono stati reclutati medici in pensione e “altri ne arriveranno”, assicura Palazzo Donini. L’obiettivo è arrivare a somministrare 140 mila dosi al mese, se ci saranno le scorte annunciate. Anche l’ospedale da campo dell’Esercito è stato preallertato per ospitare un punto di vaccinazioni: ma al momento ci sono ancora 10 degenti Covid e la riconversione non è all’ordine del giorno.

Da oggi a Perugia partono le vaccinazioni per il personale tecnico-amministrativo ospedaliero e universitario. Il punto vaccinale dell’azienda ospedaliera è stato trasferito dai locali della Usl 1 (Parco Santa Margherita) agli ambulatori del centro odontostomatologico dietro l’Ellisse (facoltà di Medicina) “La scelta della sede, - ha detto Marcello Giannico, dg dell’ospedale di Perugia - fatta in condivisione con il magnifico rettore dell’Università di Perugia, si è rilevata strategica in quanto permetterà al personale universitario e ospedaliero di raggiungere con facilità il centro, munito di comodo parcheggio e di ambulatori adeguati e già attrezzati anche per il trattamento di eventuali urgenze”. I quattro team vaccinali, diretti da Tiziana Fiordi, saranno dedicati alla vaccinazione degli amministrativi dell’azienda ospedaliera di Perugia (più i sanitari rimasti ancora scoperti) e del personale dell’ateneo. Nei giorni successivi “si procederà alla vaccinazione anche del personale delle imprese private esterne che operano all’interno dell’ospedale comprese le associazioni in convenzione che si occupano del trasporto sanitario dei pazienti”, conclude Giannico.

Aumentano i punti vaccinali in Umbria: al via anche una palestra a Todi e il centro all'università

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.