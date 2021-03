Covid in Umbria, il bollettino del 7 marzo: 242 nuovi positivi e cinque morti. Calo di ricoveri e terapie intensive

Ale. Ant. 07 marzo 2021 a

a

a

Sono 242 i nuovi positivi in Umbria in base al bollettino del 7 marzo, Secondo i dati di Regione e Protezione civile sono stati cinque i pazienti Covid morti nello stesso lasso di tempo. La quota dei decessi è a 1.100. Sono 383 i nuovi guariti (38.060) e la curva degli attualmente positivi scende ancora, passando da 7.425 a 7.279 casi. Si allenta la pressione sugli ospedali: in ricoverati Covid complessivi scendono da 508 a 503, le terapie intensive passano da 82 ad 80 in 24 ore. In calo anche i positivi in isolamento: -336. Ora sono a quota 9.240. I tamponi eseguiti sono stati 3.221, i testi antigenici rapidi sono stati 2.180. Il tasso di positivi sui molecolari è del 7,5%, sul totale dei test è a 4,48%.

Umbria, maxi multe ai negozi. Cinque in auto con la droga, raffica di sanzioni

Si conferma la discesa della curva in Umbria anche se al momento l'incidenza dei nuovi positivi è più forte nella provincia di Terni e meno in quella di Perugia. Pur non arrivando alla soglia di allerta dei 200 casi per ogni 100 mila abitanti, nella provincia ternana dal 2 al 7 marzo si è passati da 714 a 904 attualmente positivi. In quella di Perugia nello stesso periodo di tempo da 6.699 a 5.672. Un dato che ha indotto i Cts a chiedere provvedimenti puntuali anche i comuni del Ternano dove il contagio è in crescita.

Muore dopo essere stato dimesso dall'ospedale: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

A partire dal capoluogo di provincia. Sotto osservazione anche l'Orvietano. Nella provincia di Perugia c'è attenzione per le situazioni di Foligno, Spoleto e Città di Castello. Intanto rispetto all'ordinanza regionale che pur tenendo chiuse le scuole - a parte i nidi - ha ridotto di un'ora il coprifuoco (22-5) i comuni più a rtischio hanno deciso di fare nuove ordinanze o prorogare quelle già firmate in senso più restrittivo: tra questi i citati Foligno, Città di Castello e Spoleto ma anche Marsciano e Nocera Umbra.

Aumentano i punti vaccinali in Umbria: al via anche una palestra a Todi e il centro all'università

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.