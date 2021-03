Terni, rassegna Stas: live streaming di Elena Marrone e Maria Luna Cipolla per la Festa delle Donne

07 marzo 2021 a

a

a

Terzo appuntamento con la rassegna di spettacolo in streaming Stas (Storie trasversali di arti sospese), promossa dal service di spettacolo Stas srl, che mette a disposizione la location, il regista Francesco Locci e Progetto Mandela, nella persona di Irene Loesch.

Rassegna di spettacoli in streaming Stas (Storie Trasversali di Arti Sospese): in scena Daje Gas Trio

Lunedì 8 marzo 2021, dalle 21,30 (diretta Youtube sul canale Stas srl), verrà trasmesso in diretta streaming lo spettacolo “Tipo Stereo (e altre cose che non si possono dire)”. Come si legge nella presentazione dell'evento, si tratta di un “reading accompagnato da musica appropriata, su vecchie e nuove parole di una società liberata”. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Elena Marrone (a sinistra nella foto) con Maria Luna Cipolla (a destra), che cura la parte musicale, viene presentato in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Le interpreti propongono "un viaggio tra parole e concetti, stereotipi e convinzioni e invitano a guardare da una prospettiva diversa. Dire quello che non si può dire, perché magari “è qualcosa che gli altri pensano che tu pensi. Qualcosa che non è lecito pensare” scrive l’autrice nella presentazione. Si interrogano sulle parole che formano il sistema-pensiero e osservano il suo cambiamento. Come ridefinire certe parole per ridefinire i concetti? Si può pensare che cambiare solo le parole, significhi cambiare anche il pensiero? Una riflessione affascinante e molto attuale.

Elena Marrone, molto attiva nella scena teatrale ternana, si è appassionata al teatro durante gli anni del liceo classico e per i quale ha curato per molte stagioni il laboratorio teatrale. Maria Luna Cipolla, è una giovane chitarrista e cantautrice ternana con al suo attivo anche una candidatura al David di Donatello per la migliore canzone originale.

Il sodalizio tra Elena e Maria Luna è iniziato tre anni fa con la scrittura di una canzone e approda ora sul palcoscenico virtuale di Storie Trasversali di Arti Sospese sul canale YouTube di Stas srl, in questa occasione importante di lotta per i Diritti delle Donne.

