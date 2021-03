Terni, giovane accoltellato in pieno centro durante una lite nella zona della movida

06 marzo 2021 a

E’ sfociata nel sangue la lite tra un gruppo di ragazzi nel pieno centro di Terni, nel tardo pomeriggio di sabato 6 marzo 2021.

Un 24enne originario di Roma, ma residente a Terni, è stato ferito a coltellate in via Lanzi, a pochi passi dalla scuola media Leonardo da Vinci e dal liceo classico Tacito.

La violenza è esplosa mentre la zona della movida, nonostante le restrizioni anti-Covid, era piena di giovani. Pare che i componenti del gruppetto si conoscessero da tempo. Ma all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, due di loro sono venuti alle mani. Poi è uscito fuori un coltello, con cui è stato ferito uno dei ragazzi, colpito almeno quattro volte a una mano e a una coscia. Ferite superficiali, ma che hanno comunque richiesto l’intervento dei sanitari del 118 con l’ambulanza arrivata sul posto in pochi minuti. Il giovane era a terra con il sangue che gli usciva dalle ferite.

L’aggressore e gli altri amici, nel frattempo, si sono dileguati. Numerosi i ragazzi sentiti dalla polizia come testimoni, ma per ora non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo. Fino alla tarda serata di sabato, in questura, sono stati sentiti alcuni giovani che avrebbero fornito dettagli importanti sull’accoltellamento accaduto nelle vicinanze della chiesa di San Francesco. Il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Maria. Le sue condizioni non sono gravi, ma i medici hanno comunque ritenuto opportuno trattenerlo sotto osservazione. Per ora è sotto choc, cosa che ha impedito agli inquirenti di raccogliere la sua versione dei fatti.

Del caso si stanno occupando gli investigatori della squadra mobile e della squadra volante della questura insieme agli esperti della scientifica che ieri, subito dopo l’accoltellamento, hanno eseguito un accurato sopralluogo nella zona di via Lanzi. L’aggressione di ieri è arrivata a pochi minuti di distanza da due risse scoppiate tra gruppi di ragazzi sempre in pieno centro.

