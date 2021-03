Controlli anti Covid in Umbria, maxi multe ai negozi. Cinque in auto con la droga, raffica di sanzioni

Ale. Ant. 06 marzo 2021 a

a

a

In cinque in auto, con la droga a bordo, e chi guidava era senza patente. A queste violazioni si sono aggiunte anche le infrazioni alla normativa anti Covid. Gli agenti delle volanti della questura di Perugia durante servizio di controllo del territorio hanno effettuato un controllo ad una autovettura con cinque persone a bordo. Le persone in questione sono risultate essere cittadini extracomunitari di origine albanese, un gruppo formato da tre maggiorenni e due minorenni.

Tutti con precedenti di polizia, in modo particolare il conducente, classe 1992 che è risultato essere privo di patente di guida perché mai conseguita. Nel suo curriculum anche precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Durante le fasi del controllo uno dei cinque ha consegnato agli agenti un involucro in cellophane contenente oltre 4 grammi di marijuana. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e il conducente sanzionato per guida senza patente.

Il soggetto in possesso della sostanza stupefacente è stato sanzionato per detenzione di droga. La marijuana è sottoposta a sequestro.

Tutti e cinque - fa sapere la questura - sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti contagio Covid. Ossia 400 euro a testa che si riducono a 285 se pagati entro cinque giorni.

Cliente multato, ristoratore aggredisce gli agenti

Ma i controlli anti contagio non sono finiti qui. Tre maxi multe ad altrettanti negozi che non rispettavano le norme Covid sulle capienze. In due casi i titolari erano anche senza mascherina. Giù altre sanzioni. E’ l’esito delle attività della polizia locale di Perugia. In via via della ferrovia in un’attività commerciale è stato trovato un numero superiore di avventori (otto) rispetto alla superficie complessiva. Nondimeno la titolare era senza mascherina. Due le contravvenzioni da 400 euro l’una: una per la capienza e una per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale. Anche in i via del Macello un negozio è stato sanzionato perché è stato superato il tetto massimo di clienti rispetto alla metratura. Anche qui titolare e la dipendente senza mascherina. In questo caso sono state tre le multe. In base alle norme regionali contro il contagio, i centri commerciali e gli esercizi commerciali sopra i 40 metri quadrati devono mantenere un rapporto di una persona ogni metri quadri di superficie lorda di pavimento, in modo da evitare assembramenti. Per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori presenti. Ma i controlli non sono finiti qui.

Cocaina nascosta in un bar scoperta dal cane Enduro. In manette una donna di 56 anni

In un’attività commerciale in via del Lavoro sono state trovate quattro persone all'interno che consumavano cibi e bevande e che si sono allontanate all’arrivo dei vigili urbani. Multa per il titolare.

Controlli anti Covid: bar chiuso, multati proprietario e clienti. Cittadino in isolamento sorpreso a passeggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.